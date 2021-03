Noches de luna llena para ver cine en sitios emblemáticos de Cartagena

Cartagena y el cine tienen un lazo indisoluble que se sella cada año con el festival que se realiza desde 1960 y es el más antiguo de Latinoamérica. Una semana de invitados excepcionales y estupendas películas se suma a la brisa marina y la belleza de la ciudad antigua. Pero en el 2020, como todas las actividades masivas en el mundo, debió cancelarse al tercer día por la pandemia.



“Después del golpe y de pensar en unas 150 opciones para poder llevarlo a cabo llegamos a la conclusión de que no valía la pena organizar seis días de festival, con 200 títulos, 400 proyecciones, 8.000 acreditados y un jurgo de invitados”, reconoce Felipe Aljure, el director artístico.



Para su edición 2021, el Festival Internacional de Cine de Cartagena no tiene número –debería ser la 61–. Los organizadores decidieron que se llamaría ‘Interruptus’ por la naturaleza que adoptó: “Decidimos volvernos más porosos, expandirnos e irnos para los exteriores, en la noche –el mejor momento por la luz y el calor–, expone Aljure–. Y ahí aparece la luna llena que pone un toque poético a la cosa. Por eso nos decidimos por ocho noches de luna llena”.

Entre marzo y octubre, en sitios icónicos de la ciudad amurallada, se llevarán a cabo exhibiciones al aire libre, en las fechas que coinciden con la fase lunar: 28 de marzo, 27 de abril, 26 de mayo, 24 de junio, 24 de julio, 22 de agosto, 21 de septiembre y 20 de octubre.



Aunque la primera luna llena es el próximo domingo, oficialmente el Ficci –como es conocido el festival– arranca el sábado con el tributo virtual a Terry Gilliam, el gran director y actor cómico que integró el colectivo británico Monty Python y dirigió películas icónicas como Brazil o 12 monos.



“Todo esto sucede en el mismo año, así que parece que estoy acabado– se ríe Gilliam en entrevista con EL TIEMPO sobre este y otro homenaje que recibirá en Bulgaria–. Es la clase de premios que recibes cuando tu carrera se ha acabado, así que no estoy seguro de si esto es bueno o malo. Pero la oportunidad de hablar con otros países es maravillosa, así que estoy feliz de aceptar estos premios”.

Gilliam recibirá una India Catalina de plata en filigrana artesanalmente labrada por las hermanas Herrera, herederas de la tradición orfebre de Mompox.



Lugares como el Museo Histórico de Cartagena, en su reconocido patio del Palacio de la Inquisición, serán sede de dos proyecciones de luna llena. La plaza de la Proclamación, habitual sede del Ficci, y –gracias a una alianza con la Armada de Cartagena– la bahía de las Ánimas tendrá fondeado un ‘buquecine’ donde se harán proyecciones.



“La decisión de hacer un festival así también fue una forma de resistirnos a convertirnos en otro más que se traslada a la sala de la casa, bajo la bandera imbatible de la pandemia. Queremos habilitar espacios, con los debidos protocolos y distancias, donde la gente sienta que cada mes tiene una cita para sentirse un poco en comunidad y ver las películas en pantalla grande”, explica Aljure.



Ante la suspensión abrupta del festival 2020, la mayoría de películas que habían sido seleccionadas se quedaron guardadas. Varias forman parte de la curaduría del Ficci ‘Interruptus’: la nominada al Óscar Honeyland (al mejor documental), o importantes títulos independientes como Adoration, de Fabrice du Welz (Francia/Bélgica); Ceniza negra, de Sofía Quirós (Costa Rica/Francia/Argentina); Fourteen, de Dan Sallitt (Estados Unidos), y la colombiana La niebla de la paz, de Joel Stängle.

'Honeyland' se verá en el Ficci 2021. Foto: Ficci

“Los cineastas tienen un alto nivel de frustración porque duraron años construyendo sus obras y las que no están en los anaqueles o en los discos duros esperando a que se normalice esta situación tuvieron que ser estrenadas en una pantalla de computador... Y no es que uno no agradezca la virtualidad, es una maravilla porque ha sido un paliativo para el encierro, lo que pasa es que ya hay una fatiga de lo virtual y una necesidad de reclamar el espacio colectivo, la interacción. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo sin atentar contra la salud pública, pues soñamos que el modelo funcione”, dice Aljure.



Como es habitual, el festival contará con sus componentes académico y de industria, de forma presencial y virtual. El Salón Ficci realizará sus conversatorios y proyecciones en coincidencia con las fechas de lunas llenas, y en torno al eje ‘Un mundo. Manadas salvajes y rebaños mansos’. La tercera Convención de la Industria Audiovisual –Nido– se llevará a cabo hoy y mañana, y el viernes será la gala de la edición 37 de los premios India Catalina a lo mejor de la televisión.

Sofía Gómez G.

Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta

