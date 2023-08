Henry Cavill se despide definitivamente de su personaje principal ‘Geralt de Rivia’, el legendario brujo de la saga de fantasía ‘The Witcher’ creada por el escritor Andrzej Sapkowski y adaptada por Netflix.



A puertas de conocer los episodios finales de la tercera temporada, los seguidores finalmente le dicen adiós al primer Lobo Blanco, para acomodarse al nuevo rostro que interpretará a este guerrero de poderes sobrehumanos.

Los espectadores de la serie tendrán que acostumbrarse a la cara de Liam Hemsworth, el actor australiano recordado por su papel de 'Gale Hawthorne' en la saga de los 'Juegos del hambre'.



El exesposo de Miley Cyrus reencarnará al personaje a partir de la temporada cuatro, cambio que ya había sido anunciado por el mismo Cavill a finales del 2022 con un emotivo mensaje en sus redes sociales.



“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto de monstruos y aventuras, pero voy a dejar mi medallón y mis espadas para la cuarta temporada. En mi lugar el fantástico Liam Hemsworth tomará el mando del Lobo Blanco".



Y añadió: “Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con orgullo por el tiempo dedicado a encarnar a 'Geralt' y me muestro entusiasta por ver la versión de Liam de este fascinante personaje”, expresó el británico en su 'post' de Instagram.



¿Por qué abandonó el personaje?

Aunque no ha habido un aviso oficial dónde se describan las razones exactas por las que el actor cedió su papel, se cree que este tuvo algunas discrepancias creativas con el desarrollo del personaje.



Cuando Cavill se presentó en 2017 para hacer casting en ‘The Witcher, sus ganas de participar en la misma se debió a su fiel fanatismo a la saga y a los videojuegos del escritor polaco.



Por ello, como gran conocedor del Brujo y ávido lector de las novelas de Sapkowski, se cree que decidió abandonar su papel, debido a que el desarrollo de Geralt en la serie no se mantiene tan fiel al del libro, de acuerdo con ‘The Hollywood Reporter’.



De hecho, a esta especulación se suma la declaración de un exproductor y guionista de la producción, Beau DeMayo que insinuó que algunos creativos podrían no tomar en serio el mundo narrativo del personaje.



"He estado en series donde a algunos guionistas les disgustaban los libros o juegos (incluso se burlaban activamente del material original). Es una receta para el desastre y la mala moral. Tienes que respetar el trabajo antes de que se te permita agregar algo a su legado", expresó en entrevista con ‘The Direct’ en 2022.

¿Cómo explicarán la salida de Cavill en la serie?

Los productores Steve Gaub y Tomek Baginski revelaron que la nueva visión del personaje se acercaría a los textos de Sapkowski.



“Es un personaje muy preciso. Muy similar a lo que se estableció en los libros y creo que este cambio será bastante perfecto. Pero al mismo tiempo será un nuevo Geralt, una nueva cara para este personaje y creo que también será muy emocionante verlo” afirmó Gaub en entrevista con 'Yahoo News'.



De igual forma, argumentaron que esta modificación física estará relacionada con el libro cinco el 'Bautismo de fuego' , donde el personaje se enfrenta con los cazadores fantasmales.



Sin embargo, aún no se conocen los detalles de cómo darán el gran giro, ya que los productores arguyen que podrían caer en 'spoilers'.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

