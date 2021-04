¿Cómo se define el gusto de los colombianos en Netflix?

A los colombianos les gusta escapar de la realidad en la que viven, pero a la vez son muy cercanos a las series y películas que los retratan. Esa podría ser la mejor manera de definir el gusto por las series y películas más vistas por esta audiencia en una plataforma como Netflix.

Aunque cada semana hay cambios en el top diez de los más popular de esa plataforma, es posible identificar algunos elementos que describen que el gusto o lo más popular está centrado en dos elementos esenciales: las emociones y la identidad.

​

Tomando como ejemplo las diez producciones que ahora están en la lista de los más popular en Colombia queda clara esa tendencia.



La número uno es una película llamada 'Amor y monstruos', una comedia juvenil ambientada en un mundo destruido en el que un adolescente decide emprender un viaje para encontrarse con su novia. Efectos visuales, humor y un poco de acción hacen parte de este relato que se disfruta sin complicaciones.



Le sigue la serie ¿Quién mató a Sara?, thriller mexicano protagonizado por el actor colombiano Manolo Cardona y en el tercer lugar la producción nacional Pablo Escobar: el patrón del mal (una de las inamovibles del top. Luego viene lo que podría considerarse una excepción interesante, ya que el cuarto puesto lo tiene la película Madame Curie: una biografía de la científica Marie Curie, ganadora de dos premios Nobel y ser considerada como la pionera en lel estudio de la radioactividad.





Le puede interesar: El impactante final de la serie de Netflix más vista en Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Manolo Cardona en ¿Quién mató a Sara?, de Netflix Foto: Netflix

Luego sigue The Walking Dead; la telenovela La reina del Flow, la película Minions y cierra el top Yo soy Betty, la fea y La chica vampiro, estas últimas, también inamovibles en la lista de los más popular de Netflix.



Ante ese panorama, ¿En realidad podría definirse cómo es el gusto de los consumidores de la plataforma en el país?



La respuesta es que sí se puede, a pesar de que en unas horas podría salir cualquiera de las producciones que está entre lo más consumido (quizá la segunda temporada de Luis Miguel: la serie podría tomar una de las posiciones), lo cierto, es que hay elementos que definen lo que ven los colombianos.



Como se planteó al principio: es obvio que la mayoría busca desestresarse o sentir una emoción extrema (Amor y monturas es el mejor ejemplo) y tener reencuentros con algo que los marcó antes o que nuevas generaciones descubren gracias a la plataforma.



“Aquí hay un elemento interesante que se identifica (sobre todo con las series clásicas) y es que no es la trama, ni el desenlace, sino las sensaciones que me trae , que me recuerda o que me convalida como espectador (…) Nos gusta recordarnos en el pasado, pero asociados a este tipo de dispositivos que despiertan la nostalgia”, reflexiona el analista de medios Mario Morales acerca de lo que más se ve en Netflix.



“La segunda tendencia de otras o nuevas producciones que aparecen en la lista, es que están asociadas a la conversación social en twitter o en Facebook. Alrededor de las producciones se genera una conversación que jala desde una percepción de comunidad. Los que vemos esto, los que estamos a tono con esto…”, algo que podría relacionarse con el impacto que tuvo recientemente la película colombiana Lavaperros, que alcanzó el primer puesto por unas dos semanas y generó debates y contrastes interesantes en redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

Escena de la película Lavaperos Foto: 64-A Films

A eso suma Morales que, por la situación que estamos viviendo se buscan de contenidos que reimaginen el estado en el que estamos (historias apocalípticas, de encierro), para tratar de entenderla o como una vía de escape o de catarsis. “Hay otra elemento, y es que hay un gusto por temas como la conquista de sueños o el cambio de vida, siempre buscaremos ese tipo de narrativas”, explica.



Para Sandra Ríos, de la página Cinevista.blog.com, hay una gran cercanía a los productos de entretenimiento y de fácil consumo, a escapismos e historias de género que tratan de escapar de la realidad.



“En cuanto al protagonismo de las series o producciones nacionales se consumen por su calidad y eso es importante. No solamente es porque hay unos factores reconocidos o volver a ver, es un poco más profundo y es simplemente el reconocimiento a que la producción nacional es reconocida y en realidad cuando uno compara esas series con producciones de otros lados, siempre se destacan o las historias conectan muy bien con la gente, porque la audiencia busca la calidad”, plantea Ríos.

Para ella, lo que cambió realmente fue el consumo, la manera de ver esas producciones, pero los gustos no tanto. “Creo que la tendencia de tener una plataforma como estas es realmente para entretenerse, para ver contenidos un poco más ligeros; claro, de vez en cuando habrá documentales (como pasó antes con el Agente Topo o con Madame Curie en este momento).



Mientras que el crítico de televisión Ómar Rincón comenta que lo pasó es que “Netflix dejó de ser hípster al masificarse. Primero entramos todos los que nos creíamos Cool o mundializados y antes mandaban las series más famosas del mundo y sus tendencias. A medida que la plataforma se masifica entra el televidente colombiano con su gusto y comienza a dominar; eso hace que cambie el top y se ven las necesidades más locales”, explica.



“Por eso vez cuatro producciones colombianas, una con actor colombiano (eso pasa en todo el mundo, la gente quiere ver lo que se parece o es cercano a ellos) y tercero, Netflix descubrió una cosa muy interesante y es que si quiere ampliar el público tiene que recuperar ese popular y por eso compra las telenovelas y otras producciones y la gente está encantada con eso”.



'También le puede: Lavaperros no es sobre narcos', dice el actor Christian Tappan

Ahora hay otro elemento importante y es el encierro, obviamente la oferta de Netflix no es tan buena como para uno estar buscando. El público globalizado lo tiene claro, no tanto el local, porque cuando ellos hacen las cosas las vuelven al estilo de ellos y no pegan. Ellos producen local, pero para la audiencia global y para los otros lo compran”.



Él también reconoce que las producciones de antaño que siguen liderando en la lista funcionan porque son televisión bien hecha. “Asimismo, ahora hay un público que está viendo esas producciones de antaño porque ya están en Netflix y a un público eso le parece chévere. Verlas en Netflix no le produce pecado”.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1