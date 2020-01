'Amar y vivir' y 'Pa' quererte' puntearon en el rating en sus estrenos

Desde hace mucho tiempo no se veía una noche tan importante para la televisión colombiana en materia de estrenos. La del 7 de enero puso a los televidentes a 'canalear' entre RCN y Caracol, con Pa' quererte y Amar y vivir, respectivamente.

Aunque en la primera hora no se enfrentaron, pues Pa' quererte arrancó a las 8 p. m. el canal RCN decidió emitir inmediatamente el segundo capítulo de esta comedia romántica protagonizada por Sebastián Martínez, y aunque perdió frente a Amar y vivir, estreno de Caracol, fue por centésimas, pues la primera marcó 9,49 puntos mientras la segunda tuvo 10,41 puntos.



De hecho, Pa' quererte se enfrentó al todo poderoso Yo me llamo, concurso de Caracol, que marcó 11,3 puntos (ha tenido un promedio de 15 puntos), perdiendo por menos de dos puntos.



Por su parte, La nocturna, estreno de Caracol, no tuvo muy buena suerte. Pese a ser una hermosa historia, su enfrentado, Enfermeras, que empezó hace unos dos meses, le ganó, con 8.05 puntos contra 5,37 del estreno.

