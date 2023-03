El pasado 2 de marzo se abrieron las últimas votaciones que se llevarán a cabo por parte miembros de la academia, quienes podrán escoger sus filmes favoritos de esta edición de los Premios Óscar, hasta el próximo 7 de marzo.



The Angeles Times, medio de comunicación estadounidense, dio a conocer algunos de los probables votos de algunas personas que fueron designadas.



Por un lado está una directora, de quien no se conoce el nombre, que afirma que su película favorita de la última década es ‘Tar’ por lo que probablemente decidirá votar por el director Todd Field, puesto que, según ella, “dirigió esta película con tanto dominio”.

Además, su voto en la categoría de actriz principal sería por Cate Blanchett dado a la “combinación perfecta de interpretación y realización cinematográfica en ‘Tár’ (...), aunque luché con eso porque también amaba a Andrea Riseborough en ‘To Leslie’”.



En la categoría de actriz de reparto dijo que su voto será para Jamie Lee Curtis, debido a que se sentía orgullosa de verla actuar en ‘Everything Everywhere All at Once’.



Finalmente, el actor de reparto por el cual votará la directora será Barry Keoghan, quien actuó en ‘The Banshees of Inisherin’.

Cate Blanchett es la preferida de alguno s de los votantes. Foto: Instagram: @cate_blanchettofficial

Por otra parte, The Angeles Times también dio a conocer los posibles votos de un productor, de quien tampoco se conoce el nombre, quien en la categoría de mejor director apostaría por Todd Field, director de la película ‘Tar’. Aunque dudo entre él y el director de la película ‘The Fabelmans’, Steven Spielberg.



Respecto al voto a la mejor actriz mencionó que votaría por Cate Blanchett y como actor principal escogería probablemente a Austin Butler por su actuación en ‘Elvis’, película catalogada como el mejor biopic del año por muchos de los espectadores.



Finalmente, dijo que votaría en las categorías de actriz y actor de reparto por Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan, respectivamente, por sus desempeños en la película ‘Everything Everywhere All at Once’, de acuerdo con lo mencionado en The Angeles Times.

Conozca algunos de los presentadores de los premios



El pasado 2 de marzo los productores ejecutivos Glenn Weiss y Ricky Kirshner y la productora ejecutiva Molly McNearney confirmaron los presentadores:



Serán Donnie Yen, Emily Blunt, Jennifer Connelly, Dwayne Johnson, Zoe Saldaña, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Questlove, Ariana DeBose, Glenn Close, Michael B, Deepika Padukone, Janelle Monáe, Samuel L, Riz Ahmed, Melissa McCarthy y Jackson.

¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia?

La edición 95 de los Premios de la Academía de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevará a cabo el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby, ubicado en Hollywood.



La ceremonia se transmitirá a través de la página oficial Oscars.org, además de sus redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube a partir de las 7 p.m en México, a las 8 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia y, finalmente, a las 10 p.m en Argentina, Brasil y Chile. En Colombia podrá ser vista por medio de ‘TNT’.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS