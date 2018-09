‘La ley del corazón’ regresa 'con toda' en su segunda temporada

Será, dice Luciano D’Alessandro, un capítulo contundente el de este lunes, cuando empiece la segunda temporada de ‘La ley del corazón’, por RCN (9 p. m.)



La producción, que en su primera temporada alcanzó picos de hasta 12 puntos de ‘rating’, tiene el encanto del regreso de unos personajes que enamoraron en medio del hacer cumplir la ley, “pero también la presión de las segundas partes, que es una presión extra y genera ansiedad”, sigue el venezolano D’Alessandro.



Y ahí estará él con su personaje de Pablo Domínguez, abogado de familia y hombre perfecto, el que cualquier mujer quiere.

Pero, ojo que en esta ocasión no solo se sufrirá con los casos y las historias de amor, sino también con la parte emocional, familiar y económica de cada personaje, pues muchos de ellos perderán su seguridad.



“Pablo aparecerá un poco desajustado. El anterior tenía la corbata perfectamente puesta siempre, y ahora la llevará algo desajustada. Hay cosas a nivel personal y laboral que pasaron, como la quiebra de la firma de la que era socio”, dice D’Alessandro.

“Será además un Pablo más humano, no levitará tanto”, agrega. Y advierte que para los televidentes de ‘La ley del corazón 2’ es fundamental no perderse la primera escena. “Ni las demás”.



La esencia de esta temporada no deja de ser la de la idea original de Mónica Agudelo, quien la dejó perfectamente esbozada antes de morir el 29 de enero del 2012, y hecha realidad por su hermano Felipe, cuyo sentir se lo resumió a este diario: “Mónica me dictaba cada diálogo”.



En esta ocasión, los libretos son de Luis Felipe Salamanca (‘Pedro el Escamoso’, ‘Pecados capitales’) y la dirección, de Sergio Osorio y Víctor Cantillo.



Entre los nuevos personajes que llegan están Adela Zambrano (Alejandra Borrero) y Alonso Olarte (Jorge Cao).



D’Alessandro cuenta que los nuevos integrantes le dan a la producción otro aire. “Además, tenemos a verdaderos maestros. Alejandra se acopló a ‘la pandilla’ desde el primer día, y su energía es grandiosa. Jorge Cao es un gran profesional”, dice.



Y siguen Laura Londoño, Lina Tejeiro, Mábel Moreno, Rodrigo Candamil, Iván López, Judy Henríquez, Helena Mallarino y Juan Pablo Barragán.



Mientras empezaba esta temporada, D’Alessandro presentaba programas y estuvo en ‘Yo soy Bety la fea’ en teatro, además de ver cómo Pablo Domínguez se volvía parte de los televidentes colombianos y de los otros países, pues la telenovela, emitida por Telemundo en América Latina, es un éxito.



“Para mí hay un antes y un después de ‘La ley del corazón’; por eso estoy aquí, por agradecimiento y con muchas ganas de que nos vaya bien”, dice.



Claro, su personaje marcó además el regreso del galán a la televisión colombiana. Por eso es normal que en sus redes sociales o en la calle oiga que le escriben o le dicen: ‘Pablo, te necesito solo porque quiero que críes a mis hijos’ o ‘Pablo, dame tu apellido’.



Pablo Domínguez vuelve, el mismo que en la primera temporada decía que la primera ley por seguir era la del corazón.

