En su edición 50, Comic-Con explora su pasado con miras al futuro

De ‘Game Of Thrones’ a ‘Terminator’, entre secuelas, precuelas y encuentros, la edición 50 de Comic-Con abre sus puertas en California para recibir a miles de nerds en la mayor celebración de cultura pop en el mundo.



Unas 135.000 personas, entre blogueros y fanáticos disfrazados, llenarán el Centro de Convenciones de San Diego para intentar ver a sus héroes, que irán hasta allí para promover esperadas películas, programas de televisión y cómics.

Esta edición estará cargada de momentos retro. Se espera por ejemplo la presencia de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, que pronto se reunirán de nuevo en una secuela de ‘Terminator’ por primera vez desde la película de 1991.



Los nostálgicos también esperan la participación de Patrick Stewart en un panel sobre la nueva serie de CBS ‘Star Trek’, en la que volverá a interpretar al capitán Jean-Luc Picard, casi dos décadas después de ‘Star Trek: La Nueva Generación’.



Y en medio de duras críticas al último capítulo, parte del elenco de ‘Juego de Tronos’ se reunirá para diseccionar la epopeya fantástica de HBO ante un público que aún no ha terminado de digerir el final de la lucha por el Trono de Hierro... o lo que quedó de él.



Corre el rumor que el escritor George R. R. Martin asistirá y muchos devotos de su trabajo buscarán alguna pista de las numerosas precuelas que están en desarrollo.

La edición de este año también ofrecerá una serie de paneles para viajar en el tiempo y celebrar los inicios de la conferencia, 50 ediciones atrás.

El estreno en cine de 'It', el lanzamiento de la miniserie 'Mr. Mercedes' y de la novela 'Sleeping Beauties', además del cumpleaños 70 del escritor, hacen del 2017 un año King. Foto: AFP

Lo nuevo de Stephen King

El miércoles de noche arrancan las actividades con el ahora tradicional ‘Scare Diego’ de New Line Cinema y Warner Bros., que por segundo año seguido ofrecerá a los fanáticos datos sobre la segunda entrega de ‘Eso’, el thriller inspirado en la novela de Stephen King de 1986.



Netflix, un actor nuevo por estos lados, está generando ruido con una precuela del filme clásico de fantasía de 1982 ‘El cristal encantado’, que combinará títeres al estilo viejo con efectos especiales de última generación, que encantará a jóvenes y viejos.



En su búsqueda del próximo ‘Juego de Tronos’, el gigante del streaming se prepara para lanzar ‘The Witcher’, con el protagonista de Superman, Henry Cavill, como el cazador de monstruos de una serie de novelas polacas de los 90, que se hicieron culto e inspiraron video juegos.



Otro conjunto de libros que estarán recibiendo tratamiento de primera en la televisión es la trilogía ‘La materia oscura’, de la que este jueves HBO hará una presentación con parte del elenco: James McAvoy, Lin-Manuel Miranda y Ruth Wilson.

El universo Marvel. Foto: Marvel

Las novedades de Marvel

Marvel Studios regresa después de saltarse una edición y se espera que anuncie qué personajes de su catálogo de cómics serán extraídos para su hiper-exitoso "universo cinematográfico".



Después de los recientes ‘Avengers: Endgame’ y ‘Spider-Man: Far From Home’, arranca la ‘Fase 4’ de la popular serie de películas de superhéroes interconectados.



El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, está en San Diego y los fanáticos tienen la esperanza de que él, junto a un grupo de panelistas sorpresas, revelen la identidad de las ocho películas que anunció su compañía matriz, Disney.



Un filme solo para la Viuda Negra de Scarlett Johansson y una cuarta película de ‘Thor’ están entre los proyectos que más suenan.



Los directores de ‘Endgame’, los hermanos Russo, también tienen previsto una presentación sobre la producción de la lucrativa película, que casi desplaza a ‘Avatar’ como la más taquillera de todos los tiempos.



DC y Warner no tienen superhéroe para presentar este año, lo mismo que Sony y Universal, que se saltaron por completo esta edición de Comic-Con.



AFP/Los Ángeles