Así es ver crecer al joven Sheldon

Cuando el actor Iain Armitage nació, en julio del 2008, el simpático personaje del científico Sheldon Cooper, de la serie de televisión The Big Bang Theory, ya llevaba una temporada reinando en la pantalla chica. Cooper –interpretado por Jim Parsons– había cautivado a millones de personas en el mundo.

Hacer este personaje de Cooper estaba en el destino de Armitage, que desde los 9 años lo encarna, en la precuela de su niñez en El Joven Sheldon (Young Sheldon).



“He actuado por tres años. Sheldon es lo más largo que he hecho. Llevo haciéndolo por más de un año. Entonces, ha consumido un tercio de mi trabajo –dijo Armitage, en un descanso entre grabaciones–. Gracias a la serie, ahora vivimos más en California (antes vivía en Virginia)”.



El encuentro del ‘joven Sheldon’ con la prensa latinoamericana se dio un par de meses atrás, cuando grababan el tercer episodio de la segunda temporada, que se verá cada lunes desde esta semana en Warner Channel. En la trasescena se sentía el optimismo del elenco, que espera continuar aún después de que The Big Bang Theory se despida del público al terminar su temporada actual.



El entorno del joven Sheldon, en la imaginaria población de Medford, cabe en el frío espacio de una bodega de los estudios de Warner Bros., en Los Ángeles. Al entrar en ella, cerca de la entrada, un grupo de extras repasaba sus guiones.



Más al fondo están los escenarios que el público de 'Young Sheldon' ya conoce: la casa, el jardín, la desordenada habitación de Georgie –el hermano mayor opacado por Sheldon– o la habitación de Missy, su dulce y sarcástica melliza, interpretada por Raegan Revord, la pequeña de 10 años que saludó sin dejar de abrazar un tierno felpudo.

Por supuesto, está el garaje de la primera escena, en la que el niño comprobaba teorías científicas a partir de hacer rodar un tren de juguete. A este lugar Sheldon vuelve siempre, incluso para esta entrevista.



Antes lo hizo la actriz Annie Potts, que interpreta a la abuela. Aunque admitió que 'Young Sheldon' se benefició del éxito de la otra serie, Potts dijo que esto no condicionó su papel. Al fin y al cabo, en la precuela es la abuela de tres niños cuyo futuro, en la ficción, desconoce. “The Big Bang Theory es el futuro. Nosotros estamos en el pasado”, afirmó.



También dejó ver que fue una ventaja la cercanía que estableció con Armitage fuera de las cámaras. Grabar en Los Ángeles los llevó a alquilar un lugar cerca de los estudios. “Como vecinos, caminamos y venimos a grabar juntos –dice Potts–. Y es un placer porque él es amable y trabaja como un profesional. No tengo nietos en mi casa, entonces estoy por adoptarlo o porque él me adopte a mí”, dijo.

Sheldon Cooper en su infancia, interpretado por Iain Armitage, y su padre, George Cooper, caracterizado por Lance Barber. Foto: Cortesía Warner Channel

Potts agrega que lo más difícil en el set es no soltar la risa junto con los niños. Y eso lo comparte la también actriz Zoe Perry, quien encarna a Mary Cooper, la madre: “A veces es como un campamento de chicos. Trabajan, pero también quieren jugar. Es muy fácil reír con ellos”, dice Perry.



Mary es para Perry un personaje “fascinante. Hay muchas formas de explorar el hecho de ser madre de un niño superdotado. Estoy orgullosa de él y su capacidad, y preocupada porque necesita guía”.



La actriz tenía un reto adicional: Su madre, Laurie Metcalf, hizo el mismo personaje en 'The Big Bang Theory'. “Nunca imaginé que pasara –dice–. Mi madre es gran ejemplo, pero tuve libertad para ser Mary, para explorar la responsabilidad de educar tres niños y saber en quién se convertirá”.



Se refiere a la fe religiosa de Mary en contraste con el ateísmo de Sheldon. “Ustedes saben que es más fervorosa en 'The Big Bang' –anota–. Me interesa saber cómo llega a este punto”.



El padre de Sheldon, George, también tuvo algo que decirle a la prensa. A diferencia de Perry, Lance Barber, el actor que lo interpreta, no tuvo que compararse con un “yo del futuro”, pues su rol no está en la serie adulta:



“George no tiene que ser un Homero Simpson –comenta Barber–, puede tener defectos, ser alcohólico, alguien que debe manejar su temperamento, un paradigma de la vieja escuela de la paternidad y no muy progresivo, de pronto no educado, pero no es una caricatura, y eso es parte del éxito”.

Sobre su papel en la segunda temporada, Barber dijo que apenas en el tercer episodio no descubría las intenciones de los escritores. “Recibo mi guion justo antes de grabar. Entonces, no sé hacia dónde vamos. Pero anticipo que veremos desafíos en el matrimonio con Mary; estoy ansioso, quiero ver cómo los proponen y los justifican”.



Armitage fue el último en dar entrevista. Venía de repetir varias veces una escena en la biblioteca escolar. El niño enfatizó lo divertido que es ser Sheldon, “porque tiene muchas rarezas”. Por ejemplo, su miedo a los perros llevó al actor a hacer alguna acrobacia. “Tuve que subirme al estante detrás de ustedes”.



Al establecer el comportamiento de su personaje, Armitage tuvo la guía de Jim Parsons, presente como narrador. “Como Sheldon es un personaje difícil –dice el niño–, él estuvo desde el primer piloto. Me explicaba: ‘Si hay dos cuadros, uno con splashes de colores vívidos del arcoíris y el otro con líneas ordenadas, Sheldon escogería las líneas ordenadas, aunque yo escogería los splashes’. Él me enseñó a pensar como Sheldon”.

Jim Parson e Iain Armitage son los actores que interpretan a Sheldon Cooper, el primero en The Big Bang Theory; el segundo en Young Sheldon. Foto: Cortesía Warner Channel



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMENTO

LOS ÁNGELES * Invitación de Warner Channel

@Lilangmartin