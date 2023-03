En una de las últimas escenas de Avengers: Endgame veíamos cómo Steve Rogers (interpretado por Chris Evans) le entregaba el escudo del Capitán América a Sam Wilson (interpretado por Angthony Mackie). Se entendía que ahora sería este último quien llevaría la responsabilidad de ser el Capitán América en adelante.

Quizás por eso, a la voz de cada avance de la nueva película, la cuarta entrega de la historia que tiene al Capitán América como protagonista, los fans se muestran ansiosos por saber cómo será para Wilson enfrentarse a este nuevo reto.



Y es justamente lo que se espera ver en la cinta, cuyas primeras fotos del rodaje, en Atlanta (Georgia, Estados Unidos) ya se dieron a conocer. Las publicó el portal especializado en celebridades Just Jared.

La película ya tiene fecha de estreno: el 3 de mayo de 2024. Antes se estrenarán Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y The Marvel. Recientemente se estrenó Ant Man and The Wasp: Quantumania.



Esta vez, Sam Wilson se enfrentará al desafío de mostrar que cabe en los zapatos del superhéroe en la cinta que llevará como título Capitán América: nuevo orden mundial. En el reparto estarán también Tim Blake Nelson y Danny Ramírez, además de Harrison Ford, que interpretará al general Thaddeus Ross, papel interpretado antes por el fallecido William Hurt.



Cabe destacar que en la serie Falcon y El Soldado de Invierno -disponible en Disney +- hay antecedentes que seguramente los seguidores de esta historia querrán repasar.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET