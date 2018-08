Louis C.K. reaparece en público tras denuncias por acoso

En noviembre pasado, sumándose a las denuncias de acoso sexual contra Harvey Weinstein y Kevin Spacey, 'The New York Times' publicó un artículo en el que varias mujeres denunciaron al comediante Louis C.K. por conducta sexual inapropiada. Dos de ellas, por ejemplo, relataron que el comediante se masturbó delante de ellas.



El comediante, que aceptó su culpa y pidió perdón, reapareció el domingo pasado con una presentación en el club de comedia Comedy Cellar, que se había popularizado gracias a su serie de televisión 'Louie', cancelada tras los escándalos.

Fue el propio 'The New York Times' el que reveló que C.K. tuvo una rutina de 15 minutos, que, según el dueño del sitio, Noam Dworman, fue totalmente sorpresiva y en la que el comediante habló sobre sus temas recurrentes, como el racismo.



De esta manera, C.K. se convierte en la primera celebridad denunciada por acoso que regresa a la luz pública en la era del #MeToo, el movimiento que nació tras conocer las denuncias contra Weinstein y otras estrellas.

La reaparición generó controversia casi desde el comienzo; Dworman asegura que el público, conformado por más de 100 personas, saludó al comediante calurosamente, aunque uno de los clientes del club llamó al siguiente día quejándose por la sorpresiva aparición.



'The Hollywood Reporter' publicó un artículo sobre el debate por este esporádico regreso, en el que recoge voces de comediantes como Kathy Griffin, quien se quejó por la desigualdad de oportunidades en la escena de la comedia.



"¿Saben cuántos cómicas mujeres talentosas y personas de color están tocando en la puerta tratando de conseguir algún espacio frente al público y las personas de poder en este negocio?... Y Louis simplemente puede volver en sus propios términos", tuiteó Griffin, quien también fue protagonista de una candente polémica tas publicar un montaje con la cabeza decapitada del presidente Donald Trump.



"A la gente se le tiene que permitir cumplir su condena y continuar con sus vidas. No sé si ha sido suficiente tiempo, o si su carrera se va a recuperar o si la gente lo quiere de regreso, pero me alegra verlo intentándolo", dijo el comediante Michael Ian Black en sus redes.



La polémica además habla sobre el material que presentó C.K., pues varios medios han reportado que, según algunos espectadores, el comediante hizo chistes sobre el llamado 'rape whistle' (que al español se traduce literalmente como 'silbato de violación').



Ahora la pregunta que circula es qué tanto tiempo debería pasar para que C.K. reaparezca en público. Comediantes como Andy Richter aseguran que a su colega aun le queda mucho camino para redimirse.



"Me encantaría que pidiera una VERDADERA disculpa... Que hablara públicamente sobre el daño que ha hecho, que hiciera algo tangible para que haga que su ambiente de trabajo sea más seguro", citó 'The Hollywood Reporter' sobre las reacciones de Richter.