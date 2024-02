No es HBO, es TV / Columna El otro lado, de Omar Rincón

Murió HBO, triunfa la TV. HBO muere y se convierte en MAX. Fin de la era de las maravillosas series. Ahora todo TV igualita: Netflix, Prime, Apple, Disney, Star+, Max. Todo idéntico: historietas bobaliconas que juegan al drama sin profundidad, capitalismo hegemónico de fast food audiovisual.

Discovery, ese canalito de docus sin imaginación, conquistó HBO y llegó Warner Media y toda su mediocridad y fin de la función. La plataforma se llama ahora Max y borra, mata, diluye la marca HBO.



HBO fue donde las series de culto se hicieron: Los soprano, The Wire, Game of Thrones, Westworld, Newsroom, Big Llittle Lies, True Detective, Mare of Easttown, Euphoria, Chernobyl, I May Destroy You, Station Eleven, Succession, The Last of Us, Barry… y mejor no sigo.



Calidad, atrevimiento, experimentos narrativos y estéticos muy bien evaluados por la crítica y la coolture, pero no masivas porque no eran para el televidente promedio. Eso era HBO, la marca de la calidad televisiva, donde el fenómeno de las series se creó. Pero llegó Netflix y popularizó la repetición de telenovelas, y Disney y Warner que exhiben su billete y compran para destruir y hacer más de lo mismo.



“No es HBO, es TV” es la nueva realidad. La fórmula la llaman ‘entretenimiento’. O sea, televisión pecera, que no cueste verla, y que sea solo acompañamiento de rutinas. Todo muy familiar: para el ama de casa, el macho proveedor, los hijos díscolos. Algo que no exija. Fast food televisiva.



Antes teníamos 100 canales de cable. Y nada que ver. Ahora tenemos 6 plataformas. Y nada que ver. Todo para el olvido. Intente recordar una serie de culto, una que sea a lo Breaking Bad o Mad Men o The Wire en el último año. No se logra. Hay obritas olvidables una vez uno termina de verlas. Series que se confunden con la que sigue. No se diferencian. Definitivamente el capitalismo hace negocio con nuestra mediocridad.

Con la muerte de HBO, la televisión triunfa en su versión “vamos a relajarnos”, dejemos el cerebro encima de la mesita de noche y hagamos momento yogui o zen. Ruido que nos acompañe en nuestro desconectar de la realidad. Todo es un loop para relajarse.

La televisión es poderosa porque es eso: esa amiga que acompaña y no molesta, esa que está ahí para ocupar el tiempo sin que nos dé culpa, esa rutina de desconecte cotidiana. Y Max será eso: otra plataforma para la descerebrada colectiva.



Billete mata cabeza. Eso es el capitalismo. Eso es el narco. Eso es la new money. Eso son los corruptos. Eso es la política. Eso es Max. ¡Qué triste! Ya extrañamos a HBO. Toda una época. Todo un momento rebelde de la televisión superando al cine y haciéndose vital para pensar con sentido nuestra realidad.



“No es HBO, es TV”. Y ya la extraño. Por ahora esperamos nos dejen el archivo y podamos repetir eso que nos enamoró de las series: arte para hacer sentido.

OMAR RINCÓN

Crítico de televisión

​orincon61@hotmail.com

Más noticias