La pausa, el análisis, el pensar con criterio siempre serán bienvenidos en la televisión. Señal Colombia puso al aire su franja Noches de opinión. Y eso está bien.



Eso sí, parte de un eslogan un poco fuera de lugar que dice “no es solo un cambio, es entenderlo”. Luego, uno concluye que será una franja de opinión donde se nos va a explicar a los colombiches “el cambio”, o sea, la palabra Petro. Uno concluye que los televidentes vamos a ser evangelizados en la palabra del gobierno. Y asume que el “cambio” se está dando, aunque los hechos demuestren lo contrario.



Prometen otra cosa que “el cambio”: una franja tiene pluralismo de voces, diálogo público y pedagogía; que analiza las noticias en perspectiva; que será una opinión lenta, más allá del antagonismo y en diversidad; que más que el rating, importa “la verdad”; que no quieren generar polémica sino ofrecer a la audiencia un entendimiento sensato de la realidad.



Suena bien eso de sensatez y diversidad, pero prometen “la verdad” y explicar “el cambio”. Si uno va a lo que hay se encuentra con voces legítimas y mentes plausibles. Todos son profes de universidades, todos saben de sus temas.



Mauricio Jaramillo, juicioso dialogante y reposado analista conduce En contexto y lo hace bien. Tiene la pinta televisiva, suena verosímil y se le cree que va a intentar el diálogo sin antagonismos.



Carolina Quevedo está en Economía en tiempos de Cambio para analizar las noticias que afectan el bolsillo de los colombianos. Raro eso sí, esta insistencia en “tiempos de cambio”. O sea que todo se analiza desde la mirada de “el cambio”. Y donde menos cambio hay, por ahora, es en lo económico.



El analista Mauricio Jaramillo conduce En contexto, uno de los espacios de la Noches de opinión, franja de Señal Colombia. Foto: Señal Colombia

Ricardo Vargas, un sociólogo que sabe todo sobre las drogas, sus políticas y problemáticas llega para analizar todo lo que pasa por ahí en Las drogas a debate. Sabe mucho, pero tiene poca televisidad.



Y el profe Fabio López de la Roche y Valeria Ramírez nos van a enseñar a ver Más allá de las fake news. Chévere que haya un espacio para el análisis de los medios. Paranoico que quieran enseñar al televidente a “no tragar entero” y que nos van a “iluminar”. Me gusta eso de que van a “destacar lo positivo y lo constructivo, las buenas prácticas en el desempeño del periodismo y los medios de comunicación”.



Muy bien que haya opinión a fuego lento y con gente que sabe. Televisivamente aburridos y sosos. No hay cambio en la dinámica: pura de tele de sabios hablando y nada más. Y todos, menos Jaramillo, muy tiesos y acartonados presos del libreto. Ojalá busquen hablar en “lenguaje” del pueblo. Amanecerá y veremos.



El único tema distinto es el los medios. Lo otro es más de lo mismo: solemne, aburrido, sin conexión con la ciudadanía. No hay cambio ni en lo televisivo, ni lo temático, ni en nada.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com​

