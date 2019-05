Mujeres youtubers con conciencia

Este 10 de mayo nace el canal youtube Pazororidad. Rl nombre suena como raro, pero es potente porque habla de “paz” y de “parcería” entre mujeres.



La singularidad de este canal es que es hecho por más de 70 mujeres del Meta (campesinas, indígenas, madres cabezas de hogar), víctimas de múltiples formas de violencias por motivos de género que se han juntado para escucharse, reconocerse, perdonarse y construir sus voces, sus sueños, sus demandas.



Y en esa onda y con la curaduría de Carolina Moreno, les contamos las youtubers que hacen la diferencia para que le echen un ojo.



Las youtuber sobre temas de género y feminismo recomendadas son Carol Ann Figueroa que tiene un canal que se llama La Píldora; ‘Las estereotipas’ tuvieron su canal por un poco más de dos años y ahora participan en el proyecto Siete Polas, que no es propiamente formato youtuber. También estaba Eri The D, que cerró sus redes recientemente por acoso.



Lalis Smile hace videos de opinión política. Un joven youtuber que se interesara por la política, eso parece un milagro, pero las mujeres lo hacen posible. Y obvio Las Igualadas que activan feministamente.



Pelo Bueno es una mujer cartagenera que reivindica el pelo afro, así que en su canal da consejos para acompañar a las mujeres que quieren hacer una transición del cabello alisado al natural.



Rosa Caribe propone las mil formas de llevar un turbante con sabor cartagenero. Un imperdible. Tutoriales sin Rollo, pura imagen, nada de parla.



Kyoko SWords es una youtuber que habla de libros, o sea una booktuber. Otras mujeres booktubers colombianas son Crónicas de una Merodeadora, Juliana Zapata y Leyendo por Ahí.



Ya viene Reynalda y Claribed, quienes de manera testimonial cuentan la vida y los derechos de las mujeres empleadas del hogar. Unos videos que todas las patronas deberían ver. Y todos activar.



Algunas youtubers latinoamericanas para ver son la argentina Malena Pichot, crítica y con humor feminista; la mexicana Diana Díaz, que hace videos de ilustración y tecnología; la mexicana Sonia Alicia, que enseña a ser youtuber; la salvadoreña Alba Jiménez, que tiene un canal de enseñanza que se llama Sabes qué pasa; la española Irantzu Varela que hace crítica y humor feminista; las españolas de Towanda Rebels y Buzz Feed LOLA. Y youtubers que enseñan cosas que saben hacer cocina para todos y Paperpop sobre manualidades.



En esta lista no incluimos las youtubers que hablan sobre moda y maquillaje, porque no nos interesaba seguir fortaleciendo esos estereotipos en las mujeres. Aunque son muy populares en las redes sociales, tampoco tenemos a youtubers sobre video juegos: ¡merecen un capítulo aparte!



El asunto es que las mujeres están tomándose la esfera digital, practicando esa parcería que se establece entre ellas, para inventar mundos cotidianos más justos y solidarios, documentar sus modos diversos y disidentes de habitar el mundo, proponer otros estilos a de los machotes de guerra y matoneo.



Esperamos al canal Pazororidad, pa’ ve qué.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com.