Perdedores 2018 de la televisión colombiana

En el 2018 la televisión colombiana mostró un canal RCN desesperado, un Ministerio de Tics autoritario, un caos en Señal Colombia, Netflix haciendo agua y los cuenta chistes dominando todo. Estos son los perdedores del 2018.

1. RCN. Perdió en todo: en rating, en prestigio, en atrevimiento, en manipulación. Aunque ganó con Duque, no pudo resolver sus problemas de marca.

Y para peor no pudo pasar su ley que les permitía ahorrar los 128 mil millones que debe pagar por su licencia y tampoco pudo frenar el impuesto a las gaseosas.

RCN no lo logra porque repite los mismos errores: insistir que el problema es de programas y no de marca total del canal; serle infiel a los televidentes cambiando de horario sus telenovelas y series de la noche; el modelo informativo movido por el odio; insistir en figuras como Gurisatti.



Esperamos que en el 2019, por el bien de la televisión, vuelva a ser competitivo, se reinvente y logre ser importante.



2. Mintics. Autoritariamente quiso imponer una ley que llamaba de modernización digital cuando solo juntaba a la vieja televisión; una ley que quería premiar a Claro, Directv, Movistar, Netflix, Apple, Amazon, Google y Facebook; una ley que atentaba contra la autonomía e independencia del sector; una ley donde la soberanía audiovisual se perdía; una ley que gubernamentizaba licencias y contenidos. Esta ley se pospuso y será aprobada en marzo o abril. Ojalá escuchen al sector y mejoren el articulado.



3. Señal Colombia. El mejor canal cultural de América Latina fue atacado en su calidad, autonomía y contenidos por su nuevo gerente: el presentador Bieri.

Censuró periodistas, eliminó programas sin ton ni son, expulsó realizadores de experiencia y puso al canal y a todo RTVC a hacer propaganda del régimen y a defender la ley. Ahora, todo es un caos en Señal Colombia. Eso sí, se agradece al señor Bieri porque su torpeza llevó a posponer la ley de su amo Mintics.



Esperamos por el bien de la televisión cultural y la soberanía audiovisual que no se convierta al sistema de medios públicos en estrategia de propaganda informativa del régimen.



4. Netflix. Todos amamos a esta plataforma porque es una nueva forma de ver y gozar la tele. Lo malo es que su primera serie colombiana Distrito salvaje no les salió bien. Y la mayoría de sus series son un fracaso, poco de lo que hacen logra ser suceso. Por ahora es mucha publicidad y pocos éxitos.



5. Humor. Los cuentachistes se adueñaron de todo. En la televisión y la radio ya no se hace información sino que se cuentan chistes; no se hacen historias sino que se cuentan chistes; no se hace periodismo deportivo sino que se cuentan chistes; no se presenta música sino que se cuentan chistes. Chistes clasistas, racistas, machistas, homofóbicos, morbosos y denigrantes de los pobres. Esperamos que en el 2019 se haga humor, o sea más ironía y más reírnos de nosotros mismos y no de los demás.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión