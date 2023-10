Chismes y más chismes/ Columna 'El otro lado' de Ómar Rincón

Habitar el chisme es vivir emocionados comiendo ajeno. La tele es la reina del chisme. Ella es nuestro mejor chisme. El periodismo de farándula vive de la tele y el chisme. Los expertos en el corazón se gozan los chismes. Lo mejor comentar los chismes de la semana.

Que Caracol golea a RCN. El programa más visto de la tele colombiche es cuando juega la selección, donde James es rey y Luis Díaz sufre para ser la estrella que es. Y siempre Caracol golea a RCN. Esto es raro porque es exactamente lo mismo: los narradores de ambos canales son pésimos, gritan y gritan y siguen las jugadas como si no las estuviéramos viendo, son ignorantes absolutos en historias o saber algo de cada jugador. Y los comentaristas son los de siempre, Hernández Bonnet y Vélez, dos sabiondos aburridos. ¿Entonces? Que RCN perdió el vínculo con los televidentes, y todo por su perverso enfoque de las noticias uribe-duquistas. Y no quieren pedir perdón, ni cambiar.



Que Petro #rodillachallenge es tendencia. El señor Presidente vive pa’ X más que para gobernar y compró con la asesoría de RTVC Morris eso de la batalla cultural por el relato. Y va perdiendo por goleada. Y es que se gobierna haciendo, juntando y poniéndole paz a esta vaina. Y él hace todo lo contrario. Lo bueno pasa cuando se calla. Y lo mejor, cuando se cae. Y su rodilla con raspadura se vuelve tendencia. Mejor es noticias cotidianas que su peleadera, señor X Presidente.



Que la A de Avianca se perdió. Una de las peores campañas de expectativa de un cambio bobo de imagen. Y llegaron los chistes, los memes, las broncas. Lo que les cuesta esa campaña podrían ahorrárselo y darlo en café, agua, servicio y precios. Y les saldría más barato. El humo de la publicidad no arregla el mal servicio y el cinismo. Vianca, ya que perdió la A, es más odiada que Petro y RCN juntos.



Que Yo me llamo da más show por la Grisales que por los cantantes. Quién cante, cómo cante, qué hagan los participantes importa nada. Cantan más o menos bien. Y todo bien. Pero el rating no está ahí, ese se lo gana la única vedette que tenemos en Colombia: doña Amparo, que ha vivido de provocar y escandalizar. Y lo sigue haciendo. La reina del chisme.



Que llegaron los premios TAL, los más importantes de la tele pública en América Latina. Y otra vez Colombia aparece como una potencia de calidad. Para la muestra, Canal Trece tiene 7 nominaciones y RTVC, 27. Somos potencia, solo falta hacer tele pública más popular y menos de adulación de los políticos de turno. Conclusión: mejor los chismes, que dan más para hablar, que los políticos en sus peleas insulsas, que los candidatos a alcalde y su falta de ideas y provocaciones, que X Presidente, que los noticieros de la televisión y su basura para el olvido.



ÓMAR RINCÓN*

*Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com