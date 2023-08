Alucina de verdad cómo son de mediocres los periodistas deportivos y de pendejos los hombres colombiches (yo incluido ahí también). El fútbol femenino nos revela.



Mientras Linda, Manuela, Catalina, Daniela, Leicy y todas las demás mujeres de selección nos alegran la vida con dignidad y nos ponen en el mapa mundial con calidad, nuestros periodistas deportivos nos ponen en el mundo con su troglodita machismo y racismo.

No, señor locutor, NO ES NORMAL en el siglo XXI que Ud. grite falto de decoro e imaginación: “No vas a hacer nada hoy, muñeca. Estás bonita y todo, pero lo siento”. Muchas mujeres se preguntan si así le diría a un hombre: muñeco, está bonito y todo.

En Win una vez echaron a un periodista por un apunte machista y grosero con una periodista colega: “ay, pero bájese el tapabocas para verle la cara completa” y ella como un poco sorprendida lo hizo y ya. Todo muy incómodo. Y fuera.



En Caracol Radio, Rentería, ante la denuncia por violencia de una joven contra el jugador del PSG Acharaf Hakimi, dijo: “Una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, porque “sabe lo que puede pasar”. Terrible que los futbolistas sean machos depredadores. Y fuera.



Pero nada más. En unos Juegos Olímpicos, el periodista Londoño con Catherine Ibargüen hizo una entrevista vergonzosa: “¿Usted sabe lo que tienen esas piernas? ¿Quién le consiente en la vida real las piernas?”, le preguntó. Ella puso una cara de “señor macho, ubíquese”. Y luego ella contó: “Me sentí muy mal. Igual, muy atrevido. No tenía ni la más mínima confianza conmigo. Tiene que tratarme con respeto, primero porque soy mujer y, después, porque soy una persona que no conoce, así yo sea una figura también”. No es normal, periodista. Y sigue ahí.



Mientras para que las mujeres sean comentaristas deportivas deben hacer casting de belleza, eso a los hombres noooo. Si les hicieran casting a los manes saldrían todos. Se les da licencia para ser feos, vulgares y ofensivos. No es normal esto.



Y ahora que las mujeres la están rompiendo con toda, llegan los machotes de la narración y el comentario a “narrarlas” y “explicarlas”. Raro esta manera machista de subirse a la victoria. Habría que ver otras televisiones del mundo e imitar. ¡Es tan fácil!



Las mujeres mientras tanto logran cosas muy importantes por el negocio del fútbol y la televisión. La única selección por Latinoamérica que pasó el examen inicial, 9 millones de televidentes colombianos en el primer partido y récords de audiencia para que la Fifa y canales sonrían. Y todo por su calidad y poder.



Señor macho periodista: la idea es que antes de decir algo de una mujer piense si se la diría a un hombre. Es pausar el troglodita un segundo, pensar y luego decir con responsabilidad. Ya no sirve pedir disculpas, ya no. Tampoco que amo a las mujeres. No, señor macho periodista, ya no más. No es chistoso.



ÓMAR RINCÓN*

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com