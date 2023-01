Colombia tiene un caso único en el mundo, ya que tiene una cadena gigante de radios militares (Policía y Ejército). Y todo por la guerra.



Ahora que hablamos de ‘paz total’, estas radios están llamadas a ser distintas y conectarse con las comunidades.



La Flip (Fundación para la Libertad de Prensa) presentó el informe ‘La radio de la fuerza pública: un monopolio que debilita la democracia’. Ahí se documenta cómo, durante los últimos 30 años, en nombre de la guerra, la Fuerza Pública (policía y militares) de Colombia conformó el sistema radial más poderoso del país: 150 estaciones ubicadas de manera estratégica para tener cobertura en cada rincón de Colombia.



La radio, por su capacidad de llegar a cualquier rincón del país, fue considerada por el Estado como una oportunidad para ganar la guerra. Los programas trabajaban sobre la desmovilización de guerrilleros y el acompañamiento a la tropa.

Las de la Policía y Ejército, además, son radios que nadie las regula, que hacen competencia publicitaria con las radios comunitarias (aunque no deberían vender publicidad) y, en términos técnicos, es muy común que ellas se rieguen en el dial, lo que y hace que las demás emisoras queden opacadas.



La expansión de las radios de la Fuerza Pública, sin embargo, ha dejado a su paso un desequilibrio en la oferta mediática de buena parte del país, ya que ha cercado voces disidentes y ha impedido una democratización efectiva del espectro electromagnético.

Las radios militares y policiales tienen una capacidad de operación que supera en infraestructura, potencia y recursos a cualquier radio comercial del país.



Además, representan casi la mitad de las radios de interés público, lo que constituye un monopolio que domina el espectro radial en detrimento de radios como la comunitaria.



La guerra ya pasó, hubo Acuerdo del 2016 y Petro quiere la ‘paz total’, pero… nada se dice sobre la pertinencia y el futuro para transformar este modelo radial de las emisoras militares: si ya no necesitamos radio para la guerra, podrían ser para la paz y la ciudadanía.



Ahora, en el gobierno del presidente Petro y su llamado a la ‘paz total’, se hace imperativo revisar el papel del sistema radial de la Fuerza Pública y advertir el peligro que supone su robustecimiento en una democracia.



Por lo menos, se debe abrir el debate sobre el papel que han jugado las radios de la Fuerza Pública en la democratización de la comunicación, ya que su penetración en muchos territorios no tiene competencia.



La pregunta es cómo convertirlas en más cívicas y de diálogo ciudadanos, cómo tal vez devolverlas a la comunidad y que sean los ciudadanos los que las gestionen, o por lo menos que ejército, policía y los ciudadanos se encuentren en su programación. Lo cierto es que estas emisoras deben cambiar su sentido ya que no son las de la guerra, sino las de la paz.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com