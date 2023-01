Enero es un mes raro para la televisión. No hay anunciantes. La gente apenas entra en rutina. La pereza es la marca. Pero hay noticia: la desinflada de Caracol se confirma, la vitalidad de 'Café', la vieja, es real. 'Café con aroma de mujer', la de Margarita Rosa de Francisco, es el programa numero uno de la televisión colombiana.

El refrito de cantantes melodrama, 'La descarga', demuestra que es un fiasco. Caracol se defiende en noticias. Y llegan 'Los Briceño', divertida pero no para ganar.



Las repeticiones gustan y mucho. Sea en RCN, Caracol o Netflix. La noticia es que 'Café con aroma de mujer', que terminó el pasado viernes, haya sido a las 8 p. m., el horario estelar, y estuvo en el primer lugar.

(Tal vez quiera leer: Tatán Mejía: ‘A veces los concursantes creen que uno es el enemigo’)



'Café' hizo felices a los televidentes. Gran historia que nos recuerda que Gaitán fue el mejor de todos, espectáculo de Margarita Rosa como la mejor de todas, y RCN, feliz con otra nueva salvación de su archivo y preguntándose: ¿para qué hacer cosas nuevas si con lo de viejo gano?



El aburrimiento llegó con el reciclaje de exactamente lo mismo, pero diciendo que es distinto de 'La descarga'. Caracol se emperezó con ganar tan fácil y creyó que con hacer más de lo mismo bastaba. Y creó su peor concurso musical: un jurado de chiste y grotesco, participantes conocidos que no generan nada porque ya se los conoce y eso de cante, aunque no cante como idea. Lo peor es que ahora vendrá Desafío, y por RCN, Survivor. O sea, ya sabemos por qué la gente huye de la pantalla: nos aburren.



En noticias, Caracol sobrevive. Y lo hace porque deja la política de lado, intenta hacer periodismo de investigación y busca, más que informar, conversar con las audiencias.