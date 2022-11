Estamos en la era del odio, a sus practicantes se les llama “haters”. Los jóvenes, por ejemplo, dicen odiar a la tele, que no la ven y se preguntan si no está muerta.



Ellos dicen que, si acaso, ven algo de tele es en las plataformas como Netflix. Y uno va allá y comprueba que lo que más se ve es lo mismo que se ve en esa “televisión” que detestan: telenovelas y comedias. Raro que porque está en plataforma si es cool verla.



Ellos dicen que están en YouTube, pero esta red es lo más parecido y, peor aún, que la televisión. Hay muchos canales basura, millones de influencers tontinos y todo es invadido de publicidad y de la moralina de siempre: el control de desnudos, sexo y malas palabras. Igualito a esa tele que dicen no ver.



Ellos dicen estar en las redes y que si ven la vieja tele es en Telegram. O sea, que la ven y la gozan a escondidas y en modo “vergüenza”. ¿Por qué esta “pena” que se convierte en “odio”? Algunas razones pueden ser:



Es muy placentero pegarle a la televisión abierta y cotidiana. Un goce del lugar común: todo ahí es pésimo, todo es de mal gusto, todo es más de lo mismo, todo sabe a asco. No vemos nada, pero sabemos que es lo peor.



Se exhibe superioridad moral e intelectual sobre sus padres y viejos. “¡Uy qué oso wb´n! verla, eso no es de nuestro tiempo“, somos mejores y mucho más brillantes que nuestros mayores.

Posibilita un ejercicio muy colombiche de clasismo: eso es de pobres y populares que no tienen el dinero para ser más digitales, ni el gusto para apreciar los contenidos más coolture.



Sirve para demostrar que son “muy digitales” y mejores porque estar en Instagram, Tik Tok, Twitch, Be real o Video jugar es mucho más de estos tiempos. Y ahí si no hay de esa basura que es la tele.



En síntesis, da prestigio a jóvenes, hípsters e intelectuales decir (a) no la veo, (b) la detesto, (c) es asunto de viejos, pobres, feos y populares.



Mientras tanto la televisión sigue ahí, estoica, no se deja morir, sobrevive virusiando YouTube, las redes, la política y la educación y contando los relatos populares.

Además, la tele es muy digital, muy de redes, muy de nuestro tiempo porque es lo que da más memes, más se comparte, más genera comunidad. Pregunta, ¿de qué se reirían, burlarían, hablarían las redes si no hubiese televisión?



La televisión es nuestro campo común como sociedad, es de lo que más sabemos entre todos, por eso, es tan fácil hablar mal de ella. No hay nada más colombiano que nuestra tele.



Recordemos que todo odio manifiesta las carencias afectivas, sociales y políticas de quien odia, ya que expresa su inferioridad intelectual, emocional y social. Odiar a la televisión es catártico ya que la detestan porque nos refleja como sociedad.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com