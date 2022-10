La comunicación es fundamental para gobernar, pero no es el gobierno. Y este gobierno Petro en eso de comunicar ha presentado tres telenovelas con mal libreto.

Ahí se decide todo: a dónde mandar los dineros del fondo público de la televisión y qué hacer con los dineros que ingresa por las empresas de celular e internet; se trabaja sobre el apoyo a medios de comunicación y sobre cómo hacer soberanía cultural en territorio; se crean las políticas públicas para el sector de los celulares, el internet, las empresas como Facebook, Google y plataformas como Netflix, Disney + y Prime.

Esta telenovela tuvo una ministra con inhabilidades del amor y de sus negocios. Una heroína que se convirtió en villana ya que luchaba contra las éticas y las decencias con tal de quedarse con el trono. Después de semanas mediáticas, le llegó la hora a otra desconocida que viene a practicar sus saberes políticos y clientelares. Y ahí va en bajo rating y poco decir. La segunda es el novelón tragicómico de RTVC que hasta hoy (viernes 21 de octubre, 75 días después de haberse posesionado el presidente) sigue sin que se haya nombrado a ‘nadies’. Siguen sin doliente Señal Colombia y su hermano Institucional, Señal Memoria, la Radio Nacional y sus diversas señales como Radiónica, las emisoras de paz, RTVC play.

El no nombrar a nadie es muy grave porque indica que a este gobierno poco le importan los medios públicos, esos donde se crea soberanía y autonomía comunicacional. Esto quiere decir que no tiene proyecto o les da lo mismo fomentar la creación mediática en perspectivas ciudadanas.



Y es que RTVC es muy importante porque ahí se crean los contenidos de diversidad cultural, se experimenta la inclusión de contenidos que a los medios privados no les interesan, se buscan otros formatos del narrar, se forma un talento audiovisual y radial, se crea memoria histórica y se provee futuros de paz y democracia.



La tercera novela sensacionalista es la comunicación de gobierno que tiene como vocero y protagonista al presidente que dice cosas raras y provocadoras en Twitter, habla de cosas que confunden y meten miedo para crear escándalo mediático.



Y para hacer aún más confuso todo, los ministros y funcionarios salen a hacer anuncios que nadie les ha pedido con lo cuál generan mucho más ruido. Y por si fuera poco el caos, aparecen los seguidores del presidente que tuitean tonterías a diestra y siniestra.



Ministros y presidentes deberían cerrar su opinadera y hacer, y que sean los hechos y nos las especulaciones las que comuniquen. Petro es un gran personaje comunicacional, pero por ahora no está narrando adecuadamente. La comunicación de este gobierno es mucho ruido mediático y digital que está llevando a la confusión ciudadana.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo orincon61@hotmail.com