No queremos noticias. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos vean, lean, cliqueen? Los expertos dicen que la lucha de los medios, las redes, los periodistas, influencers y políticos es por la atención de los usuarios. Y a eso lo llaman economía de la atención. Y ahí el dictador es Google, que nos dice a qué poner atención y qué pensar.



Huimos de la información. EL 74 % de la gente huye de la información mediática, según el informe Reuters 2022. Se huye porque hay demasiada información de los políticos, las noticias dañan el estado de ánimo y son un baja nota total, no hay confianza en lo que se informa, hay tantas noticias que uno se pierde en ese mar, estar informados genera peleas y, por último, una vez se recibe las noticias no se sabe qué hacer con esas informaciones.

(Tal vez quiera leer: Los temibles hermanos Villegas de 'El carte de los sapos: el origen')



Este diagnóstico es contundente: el mundo que construyen y cuentan las noticias es uno donde nadie quiere vivir. Allí todo es maldad, odios, cinismos, violencias, corrupciones. Esos mundos de la información son un infierno, y la gente quiere tener pequeños paraísos para vivir el día a día. ¿Y cómo salir de ahí? Cambiando agendas. No es haciendo noticias positivas ni optimistas. Se debería convertir en noticia a las agendas donde la gente se siente más interpelada como el hambre, la salud, la educación, las violencias contra las mujeres, el medio ambiente, la cultura popular. Lo raro es que los medios sigan insistiendo que el mundo es solo de los políticos cínicos e indolentes y que informar es construir un infierno con las miserias humanas.



Modificando el tonito. Los periodistas informamos con un tonito de superioridad moral y de jueces cínicos de las vidas de los demás. Y este tonito solo sirve para que convirtamos en verdad nuestros prejuicios y modos estereotípicos, racistas, machistas, clasistas y xenofóbicos de ver el mundo. Y eso lleva a que nos detesten los lecto-navegadores.



Narrar distinto. Estamos aburriendo a la gente: somos previsibles, hacemos lo mismo todos los días. Repetimos como loros. No aportamos otros modos de pensar, otros formatos, otros relatos. Por algo, para la gente el meme es la nueva forma de la opinión.

(Le puede inrteresar: ‘El plan’: la amistad que hay entre tres perdedores)



La indignación es la noticia. Para ganar el cielo de la atención periodistas, influencers y políticos han encontrado que hay una sola fórmula: indignar a la gente. Eso da clic y compartir. Por eso, los medios y redes son ahora sensacionalistas ya no de crónica roja de sangre y semen, sino de producir información que lleve a la gente a la bronca, la rabia, los odios y la indignación… ya que en este yopitalismo (yo soy el capitalismo ¿y qué?) todo lo consideramos injusto, ofensivo o perjudicial para mi yo. Los reyes del periodismo clic han convertido el indignar en la noticia. Sonríen con nuestra bronca.

Indignar y narrar el mundo en modo maniqueo nos da clic (y salva el negocio de momento), pero deprecia los modos de conversación social y nuestra democracia.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com