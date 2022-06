¿La televidente es el ama de casa? La ama de casa suena a esclavitud, a madre clásica, a ruina feminista y a la que ve televisión. ¡Todo es devastación!

Pero no es así, lo que pasa es que los trabajos del cuidado no son remunerados ni reconocidos por el mercado, la televisión y la publicidad. Y esto ya lo denunció el documental ¿Y su mamá qué hace?, de Cine Mujer y Eulalia Carrizosa, de 1981 (¡Debería verlo! Está en internet. Y es impactante).



El ama de casa es una categoría machista creada por el mercado (ama de casa) e inventada por la radio (a la que le hablamos bobadas). El ensayista mexicano Carlos Monsiváis escribió que “el Ama de Casa” se la imaginan como “esa criatura de la domesticidad y los detergentes que llora, ríe o se pasma a petición del melodrama y de las sugerencias como órdenes del locutor”. Y concluye que “al mutar la Esclava del Hogar en Ama de Casa, las condiciones materiales no varían, pero sí la psicología femenina”.



Monsiváis hablaba de los años 50 y 60 del siglo pasado. Lo perverso es que la publicidad televisiva sigue en ese anacronismo y machismo: un locutor hombre, en voz en off, les dice a las mujeres qué vestir, qué comer, con qué limpiar, cómo atender al marido y la familia, los modos de obedecer. Y si no, mire esta noche los 10 minutos inefables de publicidad. Si la tele muere es por estos cortes eternos y de mal gusto y fuera de época de la publicidad.



Y más allá de la publicidad, son los mismos canales que, como dice el señor Juan David Conde Pineda, “bajo la premisa de que el público objetivo son las amas de casa colombianas”, hacen “una televisión que ya sacó corriendo al público infantil y juvenil y que lentamente agoniza”.

Y afirma don Juan David, que “la siguiente audiencia que va a salir volando es precisamente las amas de casa, a quienes subestiman pensando en que solo quieren telenovelas turcas, historias sosas y morrongas, o que quieren positivismo tóxico conducido por “Caticas y Caritos”, donde la representación de la mujer se ve reducida a mujeres blancas, hegemónicas que no pueden dar su punto de vista que no sean cosas del hogar y la familia”.



“Mientras en el mundo ya se ven series protagonizadas por personas trans,

discapacitadas, de talla grande, elencos en otras razas, con historias diversas que no necesariamente están enfocadas en el amor, acá seguimos con la idea del galán y la damisela en apuros, dándonos bofetadas de antiinclusión como cuando decidieron que una actriz fitness ecuatoriana interprete a Patricia Teherán”.

Y concluye don Juan David que “la teve colombiana muere. Esperemos que las plataformas streaming, a las que tanto palo les da usted jeje, puedan darle espacio a la gran creatividad colombiana que está estancada por falta de medios y oportunidades”. La razón asiste a don Juan David.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisón Correo: orincon61@hotmail.com