La televisión nos espejea como nación y diariamente produce el archivo de las imágenes que somos. El ensayo documental 'Nuestra película', de Diana Bustamante nos pone de frente el horror, la sangre, las balas, los cinismos y la barbarie que nos habitaron como nación de 1984 a 1992. Un país que mata y remata al que piense distinto.



En 1987 mataron Jaime Pardo Leal de la UP; en 1988 mataron al procurador liberal Carlos Mario Hoyos, a José Antequera de la UP, a Teófilo Forero del Partido Comunista; en 1989 mataron al liberal Luis Carlos Galán; en 1990 mataron a Bernardo Jaramillo de la UP y a Carlos Pizarro, ex M19. Estos fueron los tiempos más violentos en imágenes televisivas ya que eran la dieta de cada noticiero del medio día o la noche. Sobre estas imágenes del horror es que ensaya 'Nuestra película'.



Diana Bustamante, su directora, nos espejea en las imágenes de nuestra violencia, esa barbarie repetitiva y acumulativa, ese sinfín de “la horrible noche” que no cesa, ese horror de “los surcos de dolores”, esa “decidía” y “acostumbramiento” que nos llena de ese vacío de sentido que nos habita.



Y es que la violencia en Colombia es un significante sinsentido, o mejor un significante vacío que se llena de números de muertos, atentados, masacres, balas, sangre, miradas pérdidas, cinismos políticos, odios, “malparideces”, lágrimas, zapatos dejados, vidas idas.

Antes solo quedaba el relato oral, de pronto una foto o filmación en cine, pero desde los años 80 del siglo pasado, esas imágenes se grabaron y emitieron “en vivo y en directo” para que millones de colombiches tengamos el trauma de estar “vivos” de milagro y rotos de tristeza.



Busque y vaya a ver 'Nuestra película' de Diana Bustamante, donde las imágenes diarias de nuestra televisión se convierten en un collage para argumentar una mirada y activar una emocionalidad sobre lo que somos. Si eres modelo 1990 o después, verás el país de tus padres, si somos modelos nacidos antes de los 90, nos activará sensaciones y emociones que están por ahí perdidas en nuestro cuerpo.



La violencia nos hermana y las imágenes de la televisión nos pegan como colombiches. Y en este ensayo audiovisual están las imágenes de la tele para pensarnos desde nuestras violencias porque allí hay memorias, no hay imágenes impunes y debemos reflexionar sobre cómo nos matamos y por qué lo hacemos.



Paradójicamente en los noticieros nos veíamos matando (1984-1992) y al tiempo (1984-1994) en las telenovelas nos amábamos y creábamos la época de oro de nuestra tele.



Mientras nos matábamos gozábamos con 'Pero sigo siendo el rey' (1984), 'Gallito Ramírez' (1986), 'San Tropel' (1986), 'Caballo viejo' (1988), 'Quieta Margarita' (1988), 'La casa de las dos palmas' (1990), 'Escalona' (1991), 'La potra zaina' (1993), Café (1994).

Las violencias de noticiero y los amores de telenovela fueron los dos modos de “hacer” y “conocer” nación: así fue como aprendimos a ser regionales, mar, trópico, llanos, montañas. Muerte y amor a lo colombiche.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

