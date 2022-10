La televisión colombiana es muy poderosa haciendo una ficción más allá del melodrama clásico. Por eso, se ha vuelto famosa haciendo telenovelas donde el amor no lo es todo; bioépicas para celebrar sus ídolos, narconovelas donde se elogia y crítica nuestra ética de ‘a las que sea, papá’. Y a todo esto le mete humor y más comedia.

Poco o nada sabemos hacer suspenso, eso parece para las series gringas que lo hacen muy bien.



La dificultad está en que en el campo de los heroísmos a la colombiana las mejores son las mujeres, luego los pobres que son poderosos por ingenuidad buena, después ya vendrán los que se creen buenos como académicos, oenegeros, jueces y líderes, y sigue en orden moral los ídolos populares de la música, el deporte y el narco… y hasta ahí.

Luego vienen los heroísmos imposibles: los políticos que son muy difíciles de vender, las fuerzas militares que podrían ser pero que sus ‘falsos positivos’ los mata… y viene la policía, que es donde no podemos creer porque son los que en la calle abusan de los ciudadanos y en la protesta social, bueno, Ud. ya sabe qué hacen…



Por eso, hacer una serie donde la policía sea buena es misión legítima, pero no creíble.

Entre sombras intenta el suspenso y algo logra, parece que funciona por las investigadoras, pero no por la institución policial. Lo más fuerte y sugestivo de este policiaco son los casos que construyen un retrato social del drama humano que nos habita: violencia entre casa, violaciones, salud mental, armas a la lata y demás bellezas que nos habitan como una sociedad pérdida.



Entre sombras lo hace mejor con el melodrama, ahí está muy bueno el triángulo amoroso entre dos bellas poderosas y un galán buenazo. Esa historia donde se ama y hace daño en simultáneo es atractiva para el corazón. A este melodrama ayuda que tiene dos actrices como Flora Martínez y Margarita Muñoz, que se ganan la pantalla por su fuerza, belleza y ambigüedades morales que transmiten de sus personajes.



En lo masculino tampoco anda mal el asunto con Rodrigo Candamil en un galán sutil, pero problemático; Delmas haciendo del buenazo perdido y para el humor el detective de la osita.



La puesta en escena que crea el suspenso es creíble en lo policial. Y esto se debe a los crímenes que cuenta. Las sobreactuaciones lloronas e histéricas de las víctimas desgarran por miserabilistas y hasta expulsan porque hay momentos en que uno no se aguanta tanta desdicha gritona. Un poco de sutileza sería mejor, aunque se diría que estos delitos hay que contarlos como son.



Interesante de ver por el melodrama, las actrices, el intento del suspenso visual y narrativo. Educativo porque nos muestran los horrores que habitan a nuestra sociedad y puede generar conciencia sobre cómo somos de violentos en lo cotidiano. Un poco desesperante con la pornomiseria de las víctimas. Y muy poco creíble en lo que atañe a la policía.



Ómar Rincón

Crítico de televisión

