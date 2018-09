1, 2, 3 de la tele / El otro lado

Uno, ¿qué les pasó a los medios el día de la votación anticorrupción?



Dos, ¿quién es un colombiano que triunfa haciendo TV cultural en México?



Tres, ¿cómo nos mexicanizamos en Colombia?

Uno, la corrupción. El 26 de agosto del 2018 ganó el sentimiento de opinión de que no queremos más políticos, empresarios, gobiernos ladrones. Y ganó al estilo colombiano: ganar es perder un poco, o siempre nos falta 5 pa’l peso. Pero donde hubo consenso fue sobre lo mal que lo hicieron las cadenas de radio y televisión. No informaron. Siguieron con su vida deportiva como si nada.



La verdad, creo que no fue de mala leche ni que los medios apuestan por “una corrupción en sus justas proporciones”. Lo que pasó fue un problema periodístico, ya que como no había mucho que informar “en vivo y en directo”, pues ¿para qué informar? No había los a favor y los en contra, no era Uribe vs. Petro, tampoco paisas vs. el resto del país, entonces ¿qué iban a poder informar? Y por eso no lo hicieron.



Periodísticamente, tendrían que haber hecho el periodismo lento y no-directo que les hubiese obligado a investigar, preparar material especial, buscar cifras, hacer reportajes, intentar construir contexto, generar criterios de interpretación… Mejor dicho: hacer periodismo. Y para esos trotes no están nuestros medios, solo para el directo y el narrar todo como un partido de fútbol.



Dos, el colombiano triunfante en México se llama Diego Lizarazo. Hace documentales de arte para la televisión pública de México. Y con esos “pensar el arte” se ha ganado premios. Televisión que busca interrogar las artes visuales contemporáneas (cine, fotografía, pintura y 'performance') y lo que hacen en nuestra sociedad. Nos lleva a sacar el pequeño culturoso que llevamos dentro.



Se analizan desde diversas miradas y se muestran al público esas obras y esos artistas que todos deberíamos conocer, como Evgen Bavcar y su fotografiar lo invisible; Andrei Tarkovski y su nostalgia del tiempo; Marina Abramovic y su comunicar la vida; Diane Arbus, León Ferrari y muchos más que nos hacen mucho bien para pensar nuestro tiempo.



Si la gente no va al arte, el arte puede ir a nuestras camas vía la televisión. Y recuerden que nuestra gran crítica e historiadora de arte, doña Marta Traba, lo primero que hizo fue televisión.



Tres, la mexicanización de Colombia. Nosotros los colombianizamos con el narco. Ahora ellos nos mexicanizan con sus carteles, sus corridos, sus “no mames, güey” y la belleza del mezcal.



Y en televisión nos dominan con 'El Señor de los Cielos 5', que marca excelente a las 11 de la noche; 'La rosa de Guadalupe', que barre en las tardes; 'La piloto', que la rompe a las 10 p. m.; 'Caso cerrado', que es un 'hit' en Canal Uno; 'Luis Miguel' y 'La casa de las flores', de Netflix. Pues, así como vamos, el 15 de septiembre gritaremos: ¡Viva México! ¡Viva el Chavo del 8! ¡Viva Cantinflas!

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com