Pareciese que no hay mucho que celebrar en el periodismo: lo odian los políticos, lo usan los empresarios, lo persiguen los corruptos, lo increpan los manifestantes... Criticar y hacer diatriba contra el periodismo es la moda de los cínicos. Perooo... si tantos le tienen mal de ojo al periodismo, es porque está vivo y poderoso. Y esta semana en Bogotá el periodismo está de fiesta con el Festival Gabo.

El 20 de octubre se celebran los 40 años del Nobel de Gabriel García Márquez y eso ya amerita carnaval. Y el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 estarán los apasionados del periodismo conversando, criticando, molestando, gozando sobre eso del contar historias y molestar a los poderes.



Y para prender la fiesta traigo aquí lo aprendido en un taller de “periodismos diversos” de la Fundación Gabo. Allí los participantes se inventaron unos mantras para el periodismo que quieren y que juego aquí para el baile.



Tatiana Rojas: “El periodismo debe ser sandunguero para reivindicar el placer, el disfrute y la autonomía corporal del ‘perreo’ de sentidos, formatos y relatos”.

Isabella Bernal: “Al periodismo hay que ponerle el cuerpo y narrar desde lo colectivo”.

Carolina Carvalho: “Dejar de lado el piloto automático para buscar el formato y modo de contar la historia”.

Bruno Bazán: “Narrar desde el no encajar para desacomodar nuestros prejuicios y sentidos”.

Brenda Villalba: “Narrar desde perder el control para ganar el relato y el respeto por los narrados”.

Belén del Castillo: “Habitar la incomodidad y narrar sin victimizar”.

César Vallejo: “Periodismo que vaya al arte, conmueva y apele a la empatía”.

Juan Alcaraz: “Narrar en el ritmo de las vidas, ya que cada historia tiene su ritmo”.

Iulia Hau: “Necesitamos el humor, y en el periodismo no hay”.

Steffy Riquet: “Matar la metáfora a la hora de hablar de racismo, clasismo, machismo y sexismo”.

Iolany Pérez: “Hacer periodismo que camine con las comunidades”.

Juan Toro: “Investigar para contar, no para aburrir”.

Iulia Hau: “No moralizar, sino ofrecer al lector los datos y las historias necesarias para que ellos decidan sus sentidos”.

Steffy Riquet: “En la cotidianidad está la inspiración de los mejores formatos e historias”.

Juan Alcaraz: “Necesitamos un periodismo muy queer, muy marica”.

Tatiana Rojas: “Como en el ‘perreo’, el periodismo parcha con amigues, ya que el ‘lobo solitario’ pasó de moda”.

Y nunca olvidar que la pregunta más importante del periodismo es: “¿Y el ‘a mí qué’ de las audiencias?”, como nos enseñó Marcela Turati. Y ese hacerles caso a lo que siento y al reconocernos que nos dice las formas de contar a lo Daniela Rea.

También se quiere un periodismo que ‘desmilitarice’ su lenguaje y narrativas y diluya esa retórica de guerra que lo guía. Un periodismo contra el maniqueísmo para buscar donde encontrarnos, enfatizar la pluralidad de versiones del mundo y comprender la complejidad que nos habita. Y que el periodismo sea una fiesta.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

