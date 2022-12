Petro. ¡Menos Twitter y yo-TV y más TV publica!. El regalo de Petro para los colombianos sería nombrar a alguien en el Sistema de Medios Públicos y convertirlos en pantalla ciudadana y estrategia de fomento de la creación colectiva de los territorios.



A los medios públicos no ha llegado cambio, ni el vivir sabroso, ni la paz total, ni la vida en estado pleno. Y el otro regalo sería el de ¿por qué no te callas en Twitter?

Caracol. ¡Yaaaaa, por favor! No más esas repeticiones que llaman realities y son apenas concursos de gente cantando y corriendo. No más. Que les va bien en rating, todo bien, pero un canal debe re-inventarse permanentemente. Les sentaría un regalo de usar la creatividad para hacer otros formatos, otras ideas, otras ficciones.



RCN ¡El problema de marca es su noticiero! Este canal la lucha y duro. Este año con 'Leandro' la rompió y sus ficciones estuvieron competitivas hasta la repeticióm de 'Café'. También, lo logró con su 'MasterChef'.



Nada sirve, nada se mueve porque la marca de casa es un noticiero bien hecho en lo formal, pero con ese tonito y tufito mala leche que lo lleva a informar contra todo y en favor de sus gaseosas. El regalo sería revolucionar su noticiero en tono, mirada, formato, hora y demostrar que se quiere hacer periodismo y no solo militancia.

Canales regionales. ¡Menos cabezas parlantes en estudio, más calle, más gente del común y ficción!. Los canales regionales son muy aburridos: programa de estudio, gente hablando bobadas y todo el día. De vez en cuando aparece un reportaje en territorio. La televisión pública debería regalarse sus modos singulares de paisajes y modos de ser, sus colores, sus ciudadanos.



Medios comunitarios. No todo es información, hay que buscarle las estéticas y formatos a las comunidades, que los ciudadanos sean las estrellas, que sean canales espejo para la gente.



Periodistas. ¡Hacer periodismo, parar el Twitter y un poco de autocrítica!



Regalo 1. Hacer periodismo y punto. Este oficio es muy simple: se informa con base en fuentes diversas y plurales. A las fuentes se le agrega datos, documentos, hechos. Clave el contexto, ya que los sentidos están en el tejido de hechos y situaciones. Y narrar bien.



Regalo 2. La opinión por la opinión no es periodismo, menos si es en Twitter o habladuría impune de micrófono, es exhibición del yo en público, es militancia en sus propias creencias, es irrelevante si quién enuncia no tiene un criterio que aportar. Menos opinión, más narración e información.



Regalo 3. Todos los periodismos son posibles y plausibles: el petrista, el uribista, el gaseoso, el banquero, el mascota… todos, solo y solo si es periodismo (fuentes, hechos, datos, contexto).

Hemos perdido la credibilidad y legitimidad porque en lugar de informar con base en hechos, la pasamos peleando entre periodistas, cada uno se eleva a la moralidad del mejor hablando mal de los otros. El hablar mal de los otros periodistas refleja nuestra debilidad de oficio.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

