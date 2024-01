Oír, escuchar y gozar / columna 'El otro lado', de Ómar Rincón

Llegó el 2024. Tiempo de oír al mundo, escuchar a los otros y gozar pódcast.



Algunos recomendados son:

De eso no se habla. Creo que es el mejor pódcast en español. Salió ya la segunda temporada. Imperdible. De eso no se habla es un pódcast de no ficción narrativa, a medio camino entre la crónica, el ensayo y el documental, que trata de unir los puntos entre los silencios personales y los silencios colectivos.



Padre, tierra. Ganador del Simón, hecho con cariño, saca lágrimas, suspiros y emociona con el personaje, el tono, el diseño sonoro. La realizadora es una hija; el protagonista, un padre, la reflexión es Colombia. Un documento para no perdernos.

Punto y coma se define como “el pódcast de las mujeres que escriben”. Conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus dudas fundamentales, rituales, miedos y sueños. Un recorrido por el camino y el placer de escribir.



La enredadera & co. Sobre eso que se nos ha olvidado: oír. Eso que nos perdemos por siempre andar en nuestro playlist sobre cómo “la tecnología nos ha ayudado a ampliar ese espectro del oír” y cómo si oímos a lo no humano caemos en cuenta de que suena mucho, diverso, bonito.



Sin control sobre esa cosa que es Milei. Óiganlo y se darán cuenta de que el presidente de Argentina parece más el personaje de una serie de televisión que un personaje de la política. Si lo oye dirá: pero ¿y cómo pudo ser? ¿Será nuestro futuro Latam?



La canción sin fin. Habla del dios Charlie, la cultura argenta, la época de transición de dictadura a democracia. Hay mucho saber musical, está bien narrado y mejor editado. Producido por Futurock, una radio creada por periodistas que fueron echados de la radio pública en 2015 (Macri 1), transmite solo por internet y tiene oyentes suscriptores que aportan una mensualidad para sostenerla.



Lo que quieren las pibas. En Argentina lo feminista no es una moda, es un modo de vida. Este pódcast se mete con un mito urbano que plantea que cuando una mujer joven desaparece es porque fue secuestrada por una organización de trata. Es todo lo contrario. Y pasa en toda Latam y el Caribe.



Code Switch. Conversaciones informadas sobre raza y cultura yendo más allá de las bonitas metáforas multiculti para habitar las terribles realidades racistas que nos habitan en los deportes, los shows televisivos y la justicia. Parte de las noticias de clic y para analizar lo qué no se ha dicho.



El hilo. No todos, la mayoría son medio aburridos y obvios, pero cuando se salen de sus amiguetes periodistas y se meten con lo que hay detrás de los sentidos comunes de la información en América Latina, se vuelve imprescindible como el capítulo de padre e hijo argentinos en su dilema Milei.



Puede ser que te pases por Presunto, pódcast para crítica de medios. Y los que Ud. oye y yo no conozco. Mande sus recomendados a orincon61@hotmail.com

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

​orincon61@hotmail.com

