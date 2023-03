Y pasó el 8 de marzo, y las mujeres nos demostraron gozosamente que pueden luchar, cuidar y proponer un mundo distinto. Pero, nosotros medios, publicistas y periodistas, aunque “decimos” ser sensibles seguimos haciendo mensplanning o sea no tomándolas en serio y considerándolas como seres que hay que consolar, ayudar y dirigir.



Todo se resume en un comercial de cocina donde dicen que “las mujeres colombianas son brillantes” porque puede lavar los platos, cuidar a sus hijos y hablar por el celular. ¡Eso las hace brillantes!, ¿de verdad? ¡Seguimos siendo muy trogloditas!



Para los medios, periodistas y publicistas las mujeres son miradas desde la superficialidad como sexis, chisme, espectáculo y la cara amable del país, pero no les gusta cuando protestan, gozan, deciden y luchan.



Orgullo nacional. Gritamos a los mil micrófonos que son nuestra cara amable, que son muy bonitas, que son muy chéveres, y por eso, desde “la baja autoestima” (si tuviésemos alta autoestima no preguntaríamos, sabríamos y ya) vivimos “vendiendo” a nuestras mujeres cada vez que le preguntamos a los extranjeros que si les parecen bonitas las colombianas.



Familiares. Las comunicamos como muy del hogar, de la casa, de la unión que nos mantiene juntos en medio de estas violencias que nos habitan. En lo público son histéricas y demás cosas o si no miren el trato que se le da a las mujeres del gobierno.

Alegres. Siempre sonriendo, nunca bravas… el júbilo nacional.

Reinas. La vueltica, el mostrar, el ser cuerpos para admirar.



Sexualizadas. Todas deben ser sexuales. Si se hace casting para las mujeres periodistas y comentarista, ¿por qué no se hace para los manes?



Victimizar a la que denuncia. Ante la denuncia al patriarcado por el acoso sexual y sus múltiples violencias, la noticia se centra en quien denuncia: la acosada y la violentada, eso no pasa con la corrupción o los demás delitos, ahí la información se centra en el corrupto o violento.



Violencia. Poco se ha hecho noticia informar sobre los feminicidios que en el 2022 fueron 614. ¿Esto no debería ser la noticia?



La discriminación laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la inequidad en el trabajo del cuidado no remunerado. Eso, tampoco, es noticia.

Guerreras. Menos mal las telenovelas (la ficción más que las noticias) las muestra como guerreras, diversas y hechas con su propia cabeza. Y en las músicas las nombró de bichotas que asumen de manera autónoma y propia sus placeres y goces.



Hay muchas mujeres en la tele y los medios, pero eso no significa que acuerpen los valores feministas. Todos (hasta las mujeres) habitamos el mar del patriarcado.



Los periodistas deberíamos recordar que los feminismos nos invitan a pensar en perspectiva del cuidado, lo colaborativo y vivencial, y nos obligan a develar todas las discriminaciones que nos habitan. Lo urgente es asumir que las mujeres tienen agencia, o sea, capacidad para actuar con autonomía y cabeza política. Y obvio, desnormalizar nuestra mirada. Y dejar de vender los cuerpos de las mujeres.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

