La noticia: RCN revive

La televisión es para verla. Por eso es tan necesario el rating. En este contexto luce raro que Netflix no revele cifras de audiencias. Lo que sucede es que el rating sirve para los anunciantes, y como el negocio Netflix son los suscriptores, todo lo basa en publicidad de sus obras.

El rating en Colombia 2020 tiene como real protagonista a la ficción de RCN, ya que, por fin, anda por encima de Caracol.



Caracol Televisión va primero con Yo me llamo, y ya viene el otro concurso de cantantes A otro nivel.



La fórmula no se agota. Estética de la repetición. Unos cantan, otros hacen melodrama, el jurado juega a la melosería y la sobreactuación, el público goza, critica y se emociona. Fórmula infalible de rating, si el jurado le pone melodrama y se canta rancheras, vallenato, despecho y esa fusión reguetón-pop-despecho que llaman trap.



La noticia buena es que RCN ya lucha y gana en la ficción. La mala noticia para Caracol es que es el perdedor, ya que Amar y vivir vive en eterno empate o pierde por un punto con Pa’ quererte (ya Betty había abierto el hueco), y La nocturna pierde por 4 o 5 puntos con Enfermeras.



Esto es bueno para la televisión colombiana porque que haya competencia hace que se pierda la modorra, haya más trabajo, se busque mutar en las fórmulas y relatos.



Pa’ quererte y su comedia dulce en ritmo de paternidades actuales al estilo de la sonrisa de Sebastián Martínez está arriba de 11 puntos y le gana por un punto a su rival Amar y vivir.



La vida de familia derrota a la plaza de mercado. El drama colombiano en el siglo XXI se vive dentro de casa.



El fenómeno es Enfermeras que derrota a La nocturna. El hospital vence en melodrama al colegio, la salud como tragedia gana a la educación: algo muy nacional.



Enfermeras es la fórmula de cuando el amor de los buenos y sufridos vence a la maldad asquerosa de los sin escrúpulos. Y esto se evidencia mejor donde se juega la vida: la salud.



En un hospital nos sale todo el sentimentalismo que tenemos, ya que ahí nos convertimos en mejores personas (los éticos y solidarios) o en monstruos (los corruptos y cínicos que juegan con la vida). Y eso se adoba con sexo y placer. Eros y Tánatos como fórmula de éxito.



Amar y vivir y La nocturna no son malas ficciones, son interesantes, están bien hechas, lucen seguras en su propuesta: tanto que ya habían sido éxitos. Tal vez eso de ya saber de qué van, el exceso de violencia en Amar y vivir y el aburrimiento escolar en La nocturna diluyen las expectativas.



Noticia aparte es la goleada de Caracol noticias a Noticias RCN. Ahí si RCN no levanta cabeza. Ni la ficción la salva. Hay que reinventar el formato y, sobre todo, dejar de ser tan duquista-uribista y hacer periodismo que moleste al poder, no solo a los pobres.



