Dicen que la marca cultural del siglo XXI son las series, las redes digitales y los pódcast. Y es que somos la generación que ‘conversa series’, que ‘pasa el tiempo’ en las redes y escucha pódcast para sobrevivir el tedio que nos acompaña.



Y de series, redes y pódcast como experiencias culturales es que habla Jorge Carrión, el escritor y crítico cultural más significativo y singular en español.



De las series llegó a decir que son una forma del arte y las ubicó entre Shakespeare y Freud. De las redes digitales imaginó la expansión de experiencias culturales en los ocvis (objetos culturales vagamente identificados) o “proyectos que trascienden las categorías tradicionales y aún no son completamente estudiados por la academia (aunque empiezan a serlo), y que son relevantes en el modo en el que consumimos la cultura”.

Sobre lo sonoro, Carrión escribió que habitamos “la era de la audificación” y del ‘homo sonoro’ ya que “cada vez es más importante la dimensión sonora del arte y de la realidad. En la calle, huimos de la contaminación acústica y, en casa, invertimos en buenos sistemas de altavoces o en ventanas de doble cristal.

“Hay quien se comunica con los algoritmos a través de asistentes de voz; entre nosotros, los humanos, nos mandamos cada vez más mensajes de audio. Y empezamos a exigir calidad no solo a las experiencias musicales, sino también a los audiolibros y a los pódcast”. De pódcast hizo Solaris (2020-2021) y ahora tiene Ecos (2022-2023) y dijo “que los pódcast son eróticos y platónicos, relaciones absurdamente personales entre dos personas: la que habla y la que escucha. Lazos orales, vínculos sonoros, diálogos platónicos, cartas mínimas de amor”. Mejor definición del pódcast, imposible.



Primero fue Solaris, ensayos sonoros sobre lo tecnológico (big data, plataformas, computación cuántica, algoritmos creativos), lo científico (hongos, inteligencia vegetal, cultura animal, Marte, agujeros negros) y lo sociológico (viralidad, poliamor, porno, cultura de la terapia, posverdad). Realmente vale la pena escucharlo. No es una conversación, tampoco una ficción, menos una conferencia, y es todo eso, y más.

Ahora, llega el pódcast Ecos, un laboratorio para escribir/narrar/pensar con sonidos.



Una experiencia sonora para escuchar al siglo XXI. Si somos los hijos de la oralidad, los que hablamos sin parar, parece muy sencillo hablar de lo sonoro. Pero no, esto es muy complejo porque no oímos, no sabemos oír, no hemos pensado lo sonoro.



Lo que me fascina de Ecos es la celebración que se hace de la escucha, de esa posibilidad de pausar nuestro playlist, eso de cada uno andar con su música sin salir de su yo… y atrevernos a caminar a la intemperie y escuchar al mundo, de asumirnos como hijos de las oralidades y hacer conciencia de nuestro paisaje sonoro.



Ecos es exploraciones para constituir una ecología de la escucha guiados por las ideas de Carrión y el diseño sonoro y musical de Andreu Quesada. Escuchar lo es todo. Estamos en la era de lo sonoro.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

