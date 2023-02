El presidente Petro en la entrega de los premios Simón Bolívar 2022 dijo: “El periodista y el político están en un mismo escenario. Esa capacidad de comunicar de una manera mayor dentro de la sociedad genera una tensión permanente, una tensión que siempre existirá mientras exista el oficio del periodista y del político profesional. (…) nos va a enfrentar, nos va a encontrar, siempre estaremos juntos, siempre estaremos enfrentados”.



El 9 de febrero 2023, día del periodista, volvió a trinar el presidente Petro que “el periodismo y la política se unen y se enfrentan, pero sus fines, en todos los casos, deben ir en beneficio de los ciudadanos de una nación. En este Gobierno, los periodistas contarán con garantías para el ejercicio del periodismo y un debate respetuoso de las diferencias”.



Esta nueva visión del periodismo que practica Petro es la misma de Andrés Manuel López Obrador y fue la de Uribe, Chávez, Correa, Evo, Cristina, Trump, Bolsonaro… ¿Qué significa que estos gobernantes decidieron hacerse periodistas e influencers? Significa que hay un nuevo pacto democrático entre políticos y periodistas. Los gobernantes rompieron el pacto de verdad al informar ya que buscan “imponer” el relato.

En este escenario, los periodistas ya no podemos creer que nos dicen la verdad, sino asumir que el periodismo y los medios son “la cancha” de una batalla cultural por el relato de hegemonía política.



Esto no es raro, ya que los medios de comunicación y el periodismo siempre han sido “la cancha” del relato de hegemonía. Hasta ahora siempre el gobernante nos caía bien: era uno más de los nuestros. Ahora, él no es de nuestro gusto de clase e ideología y tuitea/informa mucho.



Ante este escenario los periodistas hemos caído en la trampa ya que dejamos de presentar hechos y estamos tuitiando como influencers para entrar en la lucha política con base en nuestras ideologías, odios y emociones. Esto nos pone de frente a cómo hacer el oficio de manera rigurosa y ejercer la libertad de expresión de modo responsable.



La primera sería no caer en las provocaciones tuiteras del presidente, asumir que son pura bulla y ruido para sensacionalizar. Y dedicarnos a investigar los hechos: ¿qué se está haciendo realmente? Huir del “vamos a hacer” que suele tuitiar el presidente. Reportear hechos, contar realidades, no quedarse en los tuits.

La segunda, si el presidente se comporta como “influencer”, deberíamos cubrirlo en la zona de influencers y no de estadista o política o gobierno. Ahí haría mucho más sentido.



La tercera, que los periodistas no caigamos en la trampa de “entrarle” a la batalla de opiniones al gobernante. Recordar que nuestro valor de lucha no es el trinar, sino la reportería.



Informar (no opinar por opinar) basados en hechos, diversidad de fuentes, contextulizando y generando criterios de comprensión.



Por ahora, parece que el problema no es el periodismo, somos los periodistas y los medios. Tal vez debamos defender al periodismo de nosotros mismos, los periodistas.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

