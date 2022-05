Se fue el último periodista que nos quedaban en la televisión: el señor Mauricio Gómez. Y en su honor debemos reflexionar sobre en qué se ha convertido el periodismo televisivo: antes lo hacían periodistas, ahora es asunto de presentadores.

La noticia fue que murió Mauricio Gómez. El comentario fue que él era uno de los periodistas más rigurosos de la historia mediática colombiana. Hijo de político famoso (el líder conservador Álvaro Gómez), señor de alta sociedad y hombre del poder, ya que dirigió las empresas periodísticas de la familia, el diario El Siglo y el Noticiero 24 Horas.

Pero él se bajó de ese señorío para jugársela de periodista de verdad: ese que se mete con la realidad e incomoda al poder. Y se fue del país por periodista ante las amenazas que se ganó por informar contra los mandamases. Pero volvió y fue el periodista estrella de CM& y Caracol.



Lo que hizo que Mauricio Gómez fuera tan genial estuvo en su bajarse de su clase, buscar inspiración por fuera del periodismo en las artes plásticas y la literatura y construir un modo propio para sus reportajes. No se conformaba, intentaba disentir narrando y explicar cuestionando.



La televisión de antes era de esos periodistas que investigaban, reporteaban y construían un nombre. Recordamos a Germán Castro Caicedo, Javier Darío Restrepo y Mauricio Gómez. Los tres ya se fueron, y con ellos dejamos de tener periodistas y nos quedamos en los presentadores.



Germán Castro Caicedo, Javier Darío Restrepo y Mauricio Gómez tenían cosas en común: eran feos, lo poderoso era su investigación y relato; no se contentaban con una fuente, buscaban diversas, datos y contextos; no eran del directo, iban a la realidad a olerla y buscarle las formas y tonos; no eran para repetir lo que dicen los poderosos, sino para construir un relato orgánico; no eran para hacer textos llenos de lugares comunes y adjetivos sensacionalistas, sino para construir información, contexto y criterio.



Ahora los periodistas poco importan, la fama está con los presentadores. Los presentadores leen un libreto, no hacen reportería, no van a la realidad, y los llaman periodistas. La información está basada en el directo, donde los reporteros informan repitiendo a sus fuentes, o sea, sin reportería, o sea, sin periodismo, y se comportan como presentadores.



Todos quieren ser presentadores, nadie quiere hacer periodismo. Y peor, los políticos y las fuentes también hacen de presentadores. Así, hemos llegado a que la realidad, el criterio, la reportería no importan, solo lo sensacionalista, el espectáculo, el presentador.



Todo esto para extrañar a Mauricio Gómez, al periodista; un tipo privilegiado que se bajó de su clase para meterse con la suciedad de la sociedad; un señor digno que respetaba a los televidentes y buscaba que comprendiéramos el mundo para tomar mejores decisiones en nuestra vida colectiva. Muchas gracias a don Mauricio Gómez, buena vida y lo recordaremos por periodista.

Eso, seguiré añorando esa televisión informativa de periodistas, y sufriendo esta de presentadores.



OMAR RINCÓN

Crítico de Televisión

orincon61@hotmail.com

