Y no es el nombre de una telenovela, ni de un libro de autoayuda, es la realidad de la nueva novela de Caracol y del gobierno Petro en comunicación y cultura.



PUBLI-REPORTAJE. 'Ventino' ni canta ni goza. Y es que Ventino figura en Wikipedia como “un grupo musical de pop colombiano. Sus integrantes son María Cristina ‘Makis’ de Angulo, Camila Esguerra, Natalia Afanador y Olga Lucía Vives”. De razón esta telenovela parece un publi-reportaje para vender un grupo musical. Y obvio, no ha pegado.



Metiéndonos en la historia, pues es como un detrás de cámara de un 'reality', pero poniéndole toda la truculencia y mala leche posible. Una confusión suprema porque no es 'reality' pero parece, no es melodrama pero parece, no es música pero parece.



No es 'reality' porque es más de lo mismo. Por eso, el último de Caracol que era 'La descarga', un rémix de todos los concursos musicales, fue el de menor rating en estos programas. Ahora, pretender que el virus de esos concursos se tome las telenovelas, pues, aburre y molesta.



Hubo una muy buena aplicación del concepto de 'reality' a la telenovela que fue 'Pecados capitales', y era espectacular porque era una historia que no se podía hacer en ese formato de concurso, solo en la ficción.

No es melodrama porque todo se ve falso, lo único real es Carolina Gómez y su papel de villana gozona, perversa y bella. De resto, Katherine Vélez y Sandra Reyes intentan salvar la historia. Pero no hay personajes, ni actuaciones, ni nada más.

No es música porque los temas que cantan no hacen parte del repertorio popular de los televidentes; pueden ser unos exitazos, pero no en el público de la televisión abierta.



Entonces, si se quería vender al grupo Ventino, se podría haber hecho para las redes que es donde deben estar sus seguidores, con menos melodrama vengativo y más épica juvenil, y ahí de pronto hubiese logrado algún reconocimiento.



PETRO-CULTURA. El gobierno Petro tiene a la cultura y la comunicación después de 9 meses en modo “encargado”.

Increíble que le interesa la comunicación y la cultura como “propaganda” y “arenga” de Twitter y plaza pública, pero no haya sido capaz de nombrar a quienes deben dirigir y encauzar las políticas y las acciones.



Hacen shows populistas para contentar con algún subsidio y promesas de ley a los Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, lo cual nunca será cierto, solo lo hacen para mantenerlos fieles.



La petro-cultura es dar la batalla comunicacional por Twitter, provocar la libertad de expresión con salidas de tono, crear escenarios inanes y sin consecuencias para que opinadores, periodistas y seguidores discutan y se distraigan de lo significativo e importante.



Y pensar que la cultura y la comunicación son dos de las formas más potentes para conectarse y estar en los territorios, generar identidades, proveer soberanía simbólica. Lástima que a Petro no le interese la cultura y la comunicación en sentidos de ciudadanía.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

