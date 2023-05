La política de Petro en cultura y comunicación es de puros cuentachistes. ¡Lástima que no hagan reír!



El Gobierno decidió crear la Red Medios Alternativos y Comunitarios, que son 3.362. Y ¿para qué? La idea es contrarrestar a los “medios masivos, que lo único que hacen es tergiversar y desinformar”, dijo el viceministro de Cultura, Esteban Zabala. Jejejeje; y de cultura, nadita. Jeejjee.



“Ustedes representan lo que representa el gobierno del cambio”, dijo Jorge Zorro, ministro encargado de Cultura. ¿Petro = medios comunitarios? Jejejje; y de cultura, qué; y de gobernar, nadita, jejejeje.

Y la directora de Artesanías de Colombia, Adriana Mejía, les arengó que “ustedes van a ser la voz del pueblo con una información veraz. No con esa información de aquellos medios que se dicen masivos, pero que son medios masivos de la desinformación”. Jejejeje; y de artesanías, qué, jejejeje. Nadita.



¿Cuál es el chiste? Pues que el Estado tiene a RTVC con dos canales nacionales de TV, una plataforma digital, dos cadenas nacionales de radio (con 68 frecuencias) y mucho más como las dos cadenas de radio de los militares y la Policía. Pero eso sí no les sirve para nada. Siguen al garete 10 meses después. El abandono total.



¿Y más chistes? Sí, el Ministerio de Cultura tenía una conexión y trabajo articulado con los medios comunitarios para hacer ciudadanía, autonomía y soberanía territorial donde se enfatizaba la creación diversa de la identidad. Y ahora el Zorro encargado dice que “ellos son el gobierno”, jejejejeje.



¿Y más chistes? Usar y manipular a los medios comunitarios dizque para crear la contrainformación es un fracaso total porque la gente en las comunidades quiere obras, no propaganda; que hagan y no que le echen carreta.

Obvio, que los medios comunitarios tengan platica es chévere, pero por ahora solo le dan arengas y dizque los van a formar en el “discurso de gobierno”. ¡Todo un chiste! Más plata y menos arengadores. Ojalá los comunitarios hagan como Petro dijo en campaña: reciban el billetico y no les hagan caso a estos zorros, ejerzan su soberanía y no se dejen mangualiar de estos mediocres funcionarios.



Llegar con la paz, o agua, o educación pública, o salud a los territorios es muy difícil por tiempos y burocracias… En “cambio”, la cultura y la comunicación han demostrado ser poderosas estrategias para generar pertenencia, soberanía, ciudadanía y apropiación de sentidos en las comunidades.



Pero este gobierno abandonó la cultura en territorios y la comunicación pública. Vive peleando con fantasmas que le dan retórica, pero no hechos. Ya no basta con arengar, hay que demostrar con hechos. Por ahora, en Cultura y Comunicación hay un cambio, pero para peor.



El fracaso de este Gobierno está en que Petro pelea y desinforma por Twitter contra el fantasma de “los medios”, arengan a los comunitarios… pero de hechos culturales (Mincultura es un desorden y caos lleno de encargados) y hechos comunicativos (nada de nada en RTVC). ¡Y eso no da risa!



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincón61@hotmail.com

