Hay muchas drogas… que para el estreñimiento, la gripa, el mal de estómago, los huesos, el dolor de espadas y más dolencias. Esto nos indica que estamos llenos de dolores que creemos se curan con drogas. Un país donde las droguerías son el mejor negocio. Y no solo en la pantalla, sino en cada calle nacional.



Nos preocupa la belleza… que para las arrugas, no envejecer, verse igualita a todas, los dientes y más vainas. Prometen la edad de oro bella, el éxito si eres bello, la salud si sos bella y así. Una marca lo dice claro: “donde hay amor, hay belleza”. Un país donde consumimos de todo por la belleza.



Comida y más comida… que para el sancochito, para quedar bien con los amigos, que rápidas, que eficientes y promesas de sin grasas. Un país que come mal y con poca variedad: muchas harinas, arroces y engorde. Un país que vive para comer y comer (y luego hacer dietas).



Gaseosas y jugos… que no matan, que son cero azúcar, que para vivir la vida en colores. Un país irresponsable que sigue promoviendo el consumo de lo que daña la salud y viene en forma de gaseosas y jugos.



Niños y más niños… que pañales, cremas, higienes, mimos, cariños... “amor como ningún otro amor”, dice una marca. En nombre de los niños todo se compra y usa. Un país muy infantil, ya que todo lo explica por los niños.

Mascotas y más mascotas… que son la nueva idolatría nacional, mejores que los niños: obedecen y no contestan, y lucen en la calle por nosotros: nos hacen ver bonitos y tiernos. Un país donde las mascotas seducen más que los humanos.



Tecnología y más aparatos… que son el futuro que llega al actualizarlos y tener el último celular, computador y pantalla plana, y que se obtiene en plan que te da más “entretenimiento”. Un país que se actualiza por las tecnologías más que por sus ideas.



Viajar y pasarla bien… es lo que todos queremos. Un volar a la mano. Un ir en avión como la mejor experiencia de la vida. La aerolínea que monopoliza el viajar nos dice que “lo estamos dando todo”, pero irónicamente no dan ni agua ni café. Vuelos a palo seco con precios de lujo. Un país de maltratos y cinismos.



Promociones y más promociones… que 2 por 1, que 30 % de descuento, que hoy en regalía… y muchos farándulos recomendando irresponsablemente que “yo ya”, luego “ud. debe hacerlo”. Un país que vive de rebajas (falsas).

Todo demuestra que la televisión es comerciales envuelta en programas. No encontré un comercial bonito, gustoso, bien narrado. Todo en estética precaria. Lástima, antes eran bellos y creaban estilos de vida singulares. Ahora prometen felicidades pobres y hacen la peor televisión. Felicidades machirulas que siguen poniendo a las mujeres como dispositivos del consumo.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

