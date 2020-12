Duque No TeVe / El otro lado

El hecho televisivo en Colombia del 2020 fue el programa del señor presidente Duque 'Prevención y acción'.

5. Todo bien en política. Todo bien en que el Presidente y sus gurús comunicacionales quieran hacer un programa de televisión porque hoy más que gobernar se comunica, sea en los Estados Unidos, El Salvador, Brasil o la Alcaldía de Bogotá.



En toda parte se gasta más en comunicación que en cultura o medio ambiente: se gasta mucho en publicidad, pagar informantes, trolear críticos, mover masas de WhatsApp o comprar buena imagen con pauta publicitaria. Todo bien: el gasto de lo televisivo es menor.



(Lea también: Y los ganadores del 2020 son...)



4. Todo aburrido en televisión. El formato seleccionado es el magazín donde todo fluye y nada queda, algo así como 'Día a día', donde alguien baila, otro llora y se hacen entrevistas buena onda. Y los presentadores son todos divertidos y los invitados muy extrovertidos.



El programa del Presidente fluye y parece normal. Tiene un buen presentador. Los invitados no andan mal. Pero no hay ni información útil. Para el recuerdo queda que el presentador es amable y habla mucho, nada más.



3. Nada en comunicación política. El programa al inicio de la pandemia tenía razón: transmitir información útil. Lo raro es que nunca trasmitió nada útil. Paradójico que no haya noticia en un espacio donde el Presidente habla una hora.



Si se quería mejorar la imagen del presidente, es al revés: le hace mucho daño porque lo gradúa de presentador y le quita verosimilitud como gobernante. No parece el Presidente ya que demuestra que él no manda, ni ordena, ni gobierna.



(Le puede interesar: 'Smart TV', pereza humana)



2. No funciona. Su 'rating' es más bien malo y genera pocas noticias. Daniel Peña y Laura Sarabia, de la Maestría en Comunicación política de la Universidad Externado,

estudiaron el programa y concluyeron que si buscaban comunicarlo como el que manda y el gran comunicador, no lo logra y es poco el impacto.



Y según sondeo de Blu Radio, con más 2.500 personas, el 85 % quiere que Duque apague y se vaya de la tele, y que gobierne.



1. Este formato no funciona. Los programas de televisión presidenciales son un fracaso en el mundo; solo le han servido a Uribe y Chávez y es que ellos demostraban que mandaban y en sus programas era el pueblo el que les exigía cuentas a sus ministros. Duque no sabe, no ordena, no pregunta. Se ve como caricatura o meme de sí mismo.



(Lea además: Jorge Barón y su inagotable fiesta de fin de año)

Opinión: El Presidente está prisionero de su programa: vive para él. En lugar de mostrarlo trabajando, lo documenta como farándula.



Aplausos: El programa se llama 'Prevención y acción' porque es “prevención” a las preguntas de los periodistas y “acción” es cuando le dicen “5, 4, 3, 2, 1 al aire”.



Crítica: No está mal que exista el programa, está en todo su derecho, lo que pasa es que es un mal programa y no funciona como comunicación gubernamental. El negacionismo de su fracaso poco bien le hace. El Presidente fracasa en gobernar hasta en televisión.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otros temas que puede leer: