El rating nacional es de los concursos, llámense musicales ('Yo me llamo', 'La voz', 'A otro nivel', 'Desafío', 'MasterChef') más que de la teleficciones ('Villamizar', 'Rey', 'Café', 'Vargas'...).

Y al revés, en Netflix, Caracol y RCN triunfan las repeticiones de las telenovelas. Raro esto, no gustan las nuevas, fascinan las viejas. ¿Qué pasa? Las nuevas creaciones de ficción no encantan. Esto es una realidad. No gustan. El rating no llega. ¿Mala calidad?



No. Están bien hechas. ¿Malas historias? No, son fascinantes. ¿Malas actuaciones? Sí, pero eso no importa. Tenemos rostros bellos que no saben interpretar, pero eso no es un mal que aleje televidentes. ¿Malas direcciones? Total, perversas, son directores de cámaras, no de actores o de historias, pero eso no afecta los gustos.

¿Entonces? Cambiaron los modos de ver. ¿Para qué ver la telenovela, la bioépica o narconovela a las 8 o 9, si luego puedo verla como quiero y cuando quiero en plataforma? Cambió fue el modo de ver. A las ficciones las van a pasar en Netflix, o Amazon, o HBO y las puedo ver como quiera y cuando quiera. Entonces, para qué verlas cuando las emiten.



¿No será que son malas historias? No creo. Todas son buenas y sugestivas. Bueno, RCN se quedó sin historias repite lo mismo de siempre. Y Caracol hace rato no le apuesta al público colombiche, todo es para las plataformas.



Lo cierto es que en la televisión nacional parece que es mejor bueno conocido que nuevo por descubrir. Y por eso ganan los concursos.

¿Por qué gustan los concursos? Bueno, porque repiten siempre lo mismo, pero con otros rostros. Tal vez, ver esos chicos, jóvenes, viejos cantando o cocinando o corriendo no implica ningún esfuerzo del televidente.



Además, lo premian con la idea de que él y ella son los dioses sabios que saben qué es buen cantar, cocinar o sufrir.

Hemos llegado al nivel cero de televidencia: ver concursos y olvidarlos mañana. Pasar el tiempo y ya. Ver una nada para no pensar y pasar el tiempo. Y eso explica que en Caracol se vea los desafíos o las voces o los yo me llamo o los a en otro nivel… todo es más de lo mismo, o que en RCN se vea MasterChef. Se ve, se olvida y ya. Lo maravilloso es que nada sobre nada es rating.



Pero, y por qué fracasó Factor X si debería gustar. Tal vez porque es RCN, la marca que nadie quiere ver, esa ofensa noticiosa a la nada, esa manera de enervar hasta a los que nos quieren nada. La inutilidad de no competir por adorar a su dios político.



En todo caso, si RCN y Caracol quieren dominar el rating deben hacer más concursos, olvidar las ficciones y dejar de hacer noticieros. Y esto es así porque hemos llegado a una realidad donde la ley es lo fake, las apariencias y la celebridad. Añoramos nuevas y poderosas telenovelas que queden en la memoria colectiva.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

