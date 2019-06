Una mirada colombiana a la milenaria civilización india

Muchos se preguntan cómo termina un grupo de colombianos rodando un documental en las orillas del río Ganges en India. La principal razón fue la crítica situación medioambiental que enfrenta este importante afluente, seguida de la idea de abrir la mentalidad y que cineastas nacionales puedan abordar temáticas en otros países.



Claro que Roberto Restrepo, codirector del filme junto a Talia Osorio, tenía una conexión previa con India. “Viajé hace años a hacer yoga, a profundizar el conocimiento desde el lugar donde se conoció la práctica. Y desde ese momento, empecé a entender que los indios tienen una visión holística del mundo, a partir de ahí surgieron las ideas del documental, que primero se plasmaron en un par de textos”, recuerda.

'Ganges: un viaje por los sentidos del agua' es el título del documental que completa su segunda semana en cartelera y que presenta una mirada contemplativa de una civilización milenaria que ve su relación con el entorno y sus costumbres de una forma particular.



“Creo que el primer choque que tiene uno con la India es que es sobreabundante en todo: hay toneladas de basura y mierda por las calles, por donde circulan elefantes, camellos, vacas, carros, bicicletas, gente… es caótico. La comida está sobrecondimentada y el tema de los desechos es curioso, porque para ellos no existe ese concepto, el de desechar, por eso toleran la basura en todas partes, todo debe permanecer para ser reciclado. Tradicionalmente no existe el concepto de tirar”, explica Restrepo.

Sin embargo, el principal problema que enfrenta India no es el de la contaminación de su río más importante, del que dependen mil millones de personas, sino el calentamiento global que lo ha afectado. “Para nosotros, los occidentales, el río es una imagen en línea recta, con un principio y un fin, pero para ellos el agua tiene un ciclo, que se está rompiendo”, agrega el realizador.



La principal despensa de ese país, donde se produce el trigo y el arroz para el consumo, y cuya ribera es habitada por unos 700 millones de personas, podría desaparecer en menos de cien años por este fenómeno climático, pues el glacial del Himalaya, donde nace el Ganges, se está extinguiendo.

Para los indios no existe el concepto de desechar, por eso toleran la basura en todas partes. Foto: Cortesía: Helkin René Díaz

Pero la idea de los realizadores no era quedarse en la mera denuncia ecológica, sino intentar vincular esa dimensión con lo social, cultural y espiritual en relación con el río. Ahí cobraba importancia la musicalización de 'Ganges' y del significado que tienen los sonidos para los indios.



“Pasé seis meses escuchando música india, lo que me implicó desaprender lo que tenía en mi cabeza luego de años de estudios de música occidental. Allá no hay noción de armonía ni escalas, hablamos de ragas, que son canciones para interpretar en momentos específicos: en la mañana de primavera, en un día lluvioso, o en una noche de verano. Según cada momento hay una secuencia”, cuenta Juan Paulo Galvis, primo de Restrepo y quien se encargó de musicalizar el documental.



Durante el rodaje, que tardó tres meses, además de lidiar con los condimentos y las especias en proporciones desmesuradas en las comidas, y de tener solamente dos mudas de ropa (por temas de peso en las maletas), el grupo de colombianos enfrentó altísimas temperaturas que alcanzaron los 53 grados centígrados en la Bahía de Bengala. “La cámara se apagó, se recalentó –cuenta Restrepo–. También se nos triplicó el presupuesto en botellas de agua porque India no hay forma de encontrar ese líquido apto para el consumo”.

El rodaje del documental tardó tres meses. Foto: Cortesía: Helkin René Díaz

La razón de viajar en la estación más calurosa del año tenía la intención de registrar el peregrinaje del Kumbhamela, durante el cual unos cien millones de hindúes (creyentes del hinduismo) van al Ganges para practicar un ritual sagrado.



“Imagina que en un mismo día, ocho millones de personas (casi la población entera de Bogotá) se meten al río, a la altura de un pueblo que puede ser tan grande como Chía”.

Pese a las dificultades, la experiencia fue muy satisfactoria. El director comenta: “Los indios comparten una cualidad con los latinos: son cálidos, se integran a los grupos y son muy familiares y de castas. Todos están pendientes de todos. Entonces, son buenos conversadores y logramos una relación muy jovial con ellos”.

