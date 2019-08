Esta semana, Ciro Guerra debuta con su primer filme en inglés

El codiciado León de Oro del Festival de Cine de Venecia tendrá desde mañana dos aspirantes latinoamericanos: el chileno Pablo Larraín, viejo conocido en el certamen, y el colombiano Ciro Guerra, que se estrena en la ciudad de los canales.



El Lido veneciano se convertirá, entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, en una enorme alfombra roja por donde pasarán los cineastas y actores más destacados del planeta para estrenar sus recientes trabajos.



En la sección oficial, Larraín competirá con Ema, la historia de una bailarina que quiere recuperar a su hijo, interpretada por Mariana di Girólamo, y que cuenta en su reparto con Gael García. El realizador chileno es más que conocido en la Mostra veneciana. Allí estrenó Post Mortem (2010) y Jackie (2016), aquel íntimo retrato de la viuda de John F. Kennedy con el que ganó el premio al mejor guion.

Por otro lado, en la sección principal, también competirá un recién llegado: el director colombiano Ciro Guerra, con 'Esperando a los bárbaros' ('Waiting for The Barbarians'), su debut en inglés. La cinta, protagonizada por Mark Rylance, Johnny Depp y Robert Pattinson, es una crítica abierta al colonialismo, una adaptación de la novela homónima del escritor sudafricano J. M. Coetzee.



“Quedamos seleccionados en la competencia oficial del festival más antiguo del mundo, el que más tiene tradición, el que reveló a los grandes maestros: Kurosawa, Fellini, Bergman, Agnès Varda… y más recientemente, las películas de Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro”, dijo Guerra en una entrevista con EL TIEMPO.



“Es estar en la sección principal con cineastas que uno ha admirado toda la vida. Es muy extraño: un día estás estudiando la obra de Roman Polanski, y al otro, estás en la competencia con él”, agregó.

Estas son las dos propuestas latinoamericanas de una sección por la que pasarán actrices como Penélope Cruz y Ana de Armas, en lo nuevo de Olivier Assayas, Wasp Network, o el español Antonio Banderas, a las órdenes de Steven Soderbergh en The Laundromat.



El jurado internacional será presidido por la realizadora argentina Lucrecia Martel, y con ella estará presente el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto.



La 76.ª Mostra del Cine de Venecia homenajeará, además, al cineasta español Pedro Almodóvar, otorgándole el León de Oro honorífico el 29 de agosto.



Fuera de concurso se verá lo más reciente del escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga, que regresa con No one Left Behind, más de diez años después de su último largo, The Burning Plain (Lejos de la tierra quemada, del 2008, con Charlize Theron).

El realizador franco-argentino Gaspar Noé, por su parte, mostrará en proyección especial, también por fuera de competencia, su trabajo Irréversible – Inversion intégrale, protagonizado por Mónica Bellucci.



En la 34.ª Semana Internacional de la Crítica, que se realiza paralelamente en el certamen, el chileno Sebastián Muñoz llevará su ópera prima, El príncipe, mientras que el mexicano Joshua Gil estrenará Sanctorum.

