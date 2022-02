Con la llegada al país de más de 16 productoras internacionales para desarrollar diferentes proyectos audiovisuales, como Disney, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, MTV Networks y Telemundo, se ha logrado quintiplicar la inversión extranjera en Colombia,



Y para este año, dijo la ministra de Cultura Angélica Mayolo, "contamos con $280.000 millones para asignar y debemos lograr atraer más productoras extranjeras al país y brindar la mejor experiencia de rodaje. Los proyectos avalados generarán una inversión de $800.000 millones”.

Con estos proyectos, "se benefician 6.430 colombianos, sin incluir actores extras ni figurantes. Los hoteles, restaurantes, transporte, entre otros sectores, también se benefician con los rodajes de estas producciones", agregó Mayolo.



Hasta el momento, series como ‘Chichipatos’ con Antonio Sanint y Lina Tejeiro, ‘Juanpis González’ y ‘La Azcárate de frente’ de Netflix han recibido los apoyos CINA, al igual que ‘Ritmo salvaje’, dirigida por Simón Brand, protagonizada por Greeicy Rendón y Paulina Dávila.

“Colombia hoy es líder del sector audiovisual en América Latina gracias a un ecosistema sólido que ha logrado crear, con instituciones reconocidas como Proimágenes, un esquema de incentivos tributarios que atraen la inversión extranjera y fortalecen la producción nacional. De esta forma, nos hemos posicionado como grandes receptores de inversión internacional y, a su vez, generamos instrumentos que fortalecen la industria local”, agregpo Mayolo.



Los CINA apoyan el 35 por ciento del valor de la inversión que se realice en el país.



Telemundo, por su parte, ha recibido CINA para producir ‘La reina del sur’ y ‘Pasión de gavilanes’. Igualmente, se han hecho realities como ‘Ex on the beach club’, de MTV Networks, y ‘Shark Tank Colombia’, emitido por Sony.



"Empezamos con solamente películas y después pasamos a un nuevo incentivo (CINA), donde adicionalmente pueden postularse otro tipo de obras audiovisuales, como las series. Obviamente esto genera una expectativa interesante para los extranjeros y eso beneficia no solo al sector. Cuando se hacen gastos audiovisuales aquí en el país el comercio empieza a moverse. Tenemos que gastar en hoteles, tenemos que gastar en comidas, tenemos que gastar en estadías, generamos muchísimos empleos”, precisa Cristina Echeverri, directora ejecutiva de Ag Studios Colombia, que produjo la segunda temporada de 'La reina del sur'.