¿Colombia es comedia? / El otro lado

A los colombianos nos encanta decir que tenemos buen humor. ¿Tenemos buen humor? Por lo menos reímos mucho, y de eso, de hacer reír, es que va 'República de comedia', serie documental de 3 capítulos por Canal Capital.



Serie de 3 capítulos es ya un chiste. Raras esas series de nuestra televisión pública. Lo bueno es que las 45 entrevistas a comediantes, guionistas y expertos en humor a la colombiana estarán disponibles en internet (prácticamente.tv).

'República de comedia' es una serie de entrevistas hecha por Andrés López. Buen conversador. Pero creo que en esta “serie” se le va la mano en risas empáticas. Virtuoso que entrevista a todos los que se creen cómicos en Colombia.



De pronto se puede hablar de República Paisa, ya que de allí viene el modo de reír a la colombiana: sexualito, morbosito, cuentachiste. El rey es Montecristo y la Escuelita de doña Rita, El Águila Descalza, Suso, Risa Loca.... Reímos montándosela con picaresca a los otros. ¿Pa qué política? ¿Pa’ qué autocrítica? Si con lo sexualito y el montarla basta.



Tal vez República Cachaca, con ese humor que parece ingenioso por el chascarrillo del lenguaje de Moure, De Francisco, Troller, Arias, Sanín, Arango, Samper, Juanpis... Recursivos en lenguaje y retóricas, juguetones de una ironía que exige manual de estilo.



Tal vez República Boyacá, con don Jediondo y una inmensa prole que cree que hablar y decir bestialidades es lo propio del campesino, ignorando que no basta con el costumbrismo para lograr hacer pensar.



Tal vez el mejor humor colombiano sea el valluno, por agudeza visual y expresividad verbal; o el caribeño por desparpajo de sentidos y vitalidad de relato.



Paisas, cachacos, boyacenses, vallunos, caribeños y muchos más modos de nuestra diversidad constituyen el humor a la colombiana y todos se juntan en único género: el cuentachistismo de 'Sábados felices', la catedral de la risa programada. Para el humor involuntario está el que gobierna.



¿Seremos ese mal humor? Ese de burlas, ese que no quiere ser político, ese del reír a las que sea. Tal vez, o a lo mejor no.



'República de comedia' tiene todos estos humores, y ese es su valor. Ahí están las risas que somos. Entre y mire, ahí están las reflexiones hechas por nuestros humoristas.



Lo mejor es que reflexiona sobre nuestros modos de reír; sobre cómo el humor es necesario ante la tragedia nuestra de cada día (Navas Talero), sobre cómo para sobrevivir debemos olvidar o reír (Dago García), sobre cómo lo ingenioso es una manera para no enfrentar o resolver los problemas (Vladdo).



'República de comedia' es sobre cómo en Colombia reír es una manera de poder resistir y existir. Un programa que debemos ver en estos días para comprendernos. Mi prejucio es que tenemos mal humor, que somos República cuentachiste. Pase y vea y compruebe por Ud. mismo. Y recuerde que a Jaime Garzón lo mataron el 13 de agosto de 1999 los que no saben reír.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com