El sueño frustrado de los autocines: por ahora, no salvarán al sector

Estuvo cerca de ser una realidad cotidiana: carros entrando y saliendo de los espacios destinados para disfrutar una película que se proyectaría en la enorme pantalla del lugar. Fue un sueño que duró poco, que evocó los autocines en donde se concretaron amores furtivos o se casaron discusiones alrededor de una trama.



La década de 1970 trajo a Colombia una idea que se había popularizado casi 20 años atrás en Estados Unidos, para promover el cine en la población rural en plena posguerra. Autocine El limonar, en Cali, fue el primero en abrir en 1972. Una pantalla de 448 metros y una capacidad para 380 vehículos, además de dos salas auxiliares para quienes no tenían carro, era su oferta de lujo. Bogotá se sumaría con autocinemas en el sector de Los Héroes y en Marly.



Autocinema del Centro de Eventos de la Autopista Norte. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Pura nostalgia. Hoy, en medio de la pandemia que obligó al cierre de todas las salas de cine desde marzo pasado para evitar la propagación del nuevo coronavirus, los autocines parecían el salvavidas de una industria del entretenimiento. Por ahora, no será así.



“La medida nos ha tomado por sorpresa”, comenta Daniel Espinosa, director de mercadeo del centro comercial Ecoplaza de Mosquera (Cundinamarca), donde alcanzó a funcionar un autocinema operado por Royal Films.



Pruebas de pantalla en Autocinemas Belisario, en Medellín. Foto: Alternavista

El pasado 21 de julio, el Ministerio de Salud prohibió la apertura de los autocines en todo el país. “Implica aglomeración de personas en el lugar del espectáculo y dentro de los vehículos que utilice el espectador, toda vez que no garantiza el distanciamiento físico de dos metros entre personas”, señalaba la resolución.



“Cumplíamos con todos los requisitos de bioseguridad y habíamos hecho una inversión importante en el acondicionamiento de la pantalla y del lugar”, agrega Espinosa. “Nos preguntamos qué tan coherente es una medida en la que un ministerio (MinTIC) avala la operación con el uso de la frecuencia (a través de la cual se transmite el sonido a los carros) y el otro (Salud) resuelve revocar esto”.



La decisión del minsalud aduce al numeral 5 del artículo 5 del decreto 990 de 2020 que pide a las alcaldías “abstenerse de autorizar actividades de exhibición cinematográfica y de espectáculos públicos de las artes escénicas, tanto en salas de cine y teatros en espacios cerrados, como modalidades de autocine y auto espectáculos, hasta tanto el Gobierno Nacional faculte esta actividad en el marco del aislamiento preventivo obligatorio”.



Así se promocionaba el autocine de Unicentro en Bogotá, que iba a operar Cine Colombia. Foto: Centro Comercial Unicentro

En Mosquera no fueron los únicos sorprendidos. Cine sobre ruedas, un emprendimiento colombiano cuyo objetivo es que sus autocinemas sean permanentes y no como respuesta a la coyuntura, se quedó con todo listo para abrir en Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá.



“Sabemos que el ministerio no está equivocado, pero llevamos meses hablando de que vuelven los autocines y nos dicen faltando dos días para abrir”, comenta Luis Humberto Sánchez, socio de Cine sobre ruedas. “Ahora queremos sentarnos con el gobierno para establecer los protocolos (…) Nosotros estamos promoviendo, empresa, contratación y generación de empleo y sano entretenimiento. Hay una necesidad de que la población tenga una recreación segura y los autocines lo son”.



En remojo también quedaron los autocines de Unicentro en Bogotá (de Cine Colombia); de Procinal Antioquia, en Sabaneta; el que iba a brir en Cajicá; los Autocines de Alterna Vista Belisario, en Medellín y Envigado, y el Autocinema del Centro de Eventos, en la Autopista Norte.



“Hemos invertido en infraestructura, adecuación de espacios, equipos de última tecnología, mecanismos de bioseguridad, entrenamiento y capacitación del personal de servicio y hemos creado una herramienta que nos permita generar empleo, además de ser una opción sana y segura de entretenimiento. Pero además pagamos impuestos y contribuimos con el objetivo incansable de hacer país en cada proyecto y no puede ser posible que el mismo estado nos diga de la noche a la mañana que un autocine no cumple con el distanciamiento social porque eso demuestra la total ignorancia del manejo de una pandemia”, expusieron estos últimos a través de un comunicado.



Munir Falah, presidente de Cine Colombia, cuestionó la decisión en su cuenta de Twitter: “La intención del sector de exhibición cinematográfica al invertir en autocines era ofrecer entretenimiento a las familias. Si en las residencias no aplica el distanciamiento, ¿por qué estas mismas personas no pueden estar en un mismo carro?”



El sueño quedó en veremos. Ya la inversión en este formato era colosal dadas las limitaciones iniciales para lograr una proyección adecuada, en horas de la noche únicamente; con un sonido que no es envolvente, sino que se transmite por frecuencia radial a cada automóvil, y una logística compleja, pues los carros deben llegar con antelación suficiente para ser ubicados de acuerdo con su tamaño. A eso, se sumaba la consecución de permisos y condiciones para funcionar, como las del recaudo de taquilla del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).



El autocinema del Centro de Eventos de la Autopista Norte también alcanzó a tener funciones. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“Son una opción, pero no será una solución de fondo dado el limitado potencial de asistencia de este medio de exhibición”, aseguró hace algunos meses el crítico de cine Mauricio Reina cuando se planteó esta iniciativa para paliar la crisis del sector audiovisual. Hasta nueva orden, los cinéfilos tendrán que mantener la ilusión de volver a ver filmes en la gran pantalla.

