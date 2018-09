‘Como actores, tenemos que habitar y justificar a un personaje’

‘Me voy porque no tendré paz si me quedo’, no es solo la frase que Donald Crowhurst usó para justificar la aventura en la que se embarcó en 1968 y de la que no sabía si volvería vivo, sino también es la frase que definiría al actor británico Colin Firth al interpretar al mismo Crowhurst en la película ‘Un viaje extraordinario’, que ya se puede ver en las salas de cine del país.

Firth se enfrentó al reto de actuar en un barco real en medio del océano, a entender que si necesitaba el mar calmo este estaría agitado, y viceversa, a ponerse en los zapatos de un hombre que necesitaba hacer lo que intentó hacer: ganar el primer premio en la Regata Mundial de Yates, lo que lo convirtió en la primera persona en atravesar el Océano Austral en verano, sin parar. Fue un peligroso viaje en solitario el que hizo Crowhurst, que le tomaría nueve meses en altamar en un barco sin terminar, el que intenta replicar Firth tal cual como fue.



¿Qué tuvo esta película para que desde el principio usted se comprometiera como lo hizo? ¿El guion le dijo algo particular?



No es necesario haber estado en el mar para ser marinero. Así como tampoco para ser un explorador se tiene que haber asumido algo particularmente extremo en el sentido obvio. Creo que la gente reconocerá lo que se siente ir más allá de lo que realmente se puede. Hablo de hacer algo ambicioso, arriesgado, como esto, en sus vidas, incluso así sea solo en sus relaciones personales. Además, reconocer que en la vida aparecen circunstancias aleatorias que parecieran conspirar contra uno. Hay muy pocas historias que realmente tratan temas como estos.



¿Usted sería capaz de hacer algo como lo que hizo Crowhurst?



Reflexioné sobre las principales diferencias entre Donald Crowhurst y yo, y sobre sus virtudes y sus puntos fuertes. Y no, no me atrevería a hacer lo que hizo. No tendría la capacidad de embarcarme en una tarea como esa. No podría diseñar ese bote ni tendría la habilidad matemática ni la habilidad de navegar, ni el conocimiento de astronomía y navegación. De resto, sí podría, mejor dicho, los problemas que se presentan podrían ser los que cualquiera de nosotros se puede encontrar. Yo simplemente no tendría los recursos que él tenía para llegar tan lejos como lo hizo y hacer lo que hizo. Fue una cosa extraordinaria.



¿Cómo es esa experiencia de acercarse tanto a un personaje real? ¿Escuchó la voz de Crowhurst?



Literalmente escuché su voz porque escuchaba las grabaciones continuamente. Los actores debemos retener el juicio. No es nuestro trabajo juzgar en absoluto, incluso te dicen esto en la escuela de arte dramático. Es probable que otras personas hagan sus propios juicios y, de nuevo, suele ser algo fácil de hacer. Como actores, tenemos que habitar y justificar a un personaje. Como actores, solo lo estamos haciendo desde adentro hasta tal punto que debemos sentir que hemos caminado una milla en los zapatos de ese alguien. Pero siempre existe la sensación de que no lo has alcanzado, particularmente si estás contando la historia de un personaje real.



Muchas de las escenas las grabaron en un bote real, en medio del mar, ¿cómo fue esa experiencia?



Fue interesante. Lo bueno de ser la única persona frente a la cámara es que te acerca mucho más al trabajo que está sucediendo al otro lado. Se terminaba convirtiendo en una pequeña reunión entre James Marsh (director), Eric Gautier (director de fotografía) y yo en el proceso de toma de decisiones. Tienes a un tipo con una cámara de mano, un director orquestando cosas y rebotando las ideas, y luego un tipo al otro lado de la cámara, así que estábamos sintiendo nuestro camino juntos, a menudo sin diálogo. Fue un descubrimiento.



El mar, el oleaje se convierten en otros actores...



Son elementos con los que tuvimos que lidiar y que no cooperaron: cuando queríamos mal clima, resultaba suave, y viceversa. Y es que James no quería filmar en tanques, sino en el mar real. Solo usamos el tanque en un par de escenas como en tomas nocturnas en medio de la tormenta, pero en general estuvimos en el mar. Muchas cosas pueden conspirar contra ti cuando estás filmando y la cantidad de cosas que pueden salir mal cuando el tiempo corre, eso es notorio en el proceso de filmación. Por ejemplo, cuando tratamos de esconder la tierra al fondo, pero algo pasa con la cámara y tuvimos que volver a grabar, pero ahora la tierra está más en el fondo y no se puede simplemente decir: ‘¿Podemos mover el barco unos metros y hacer eso otra vez?’. Teníamos que volver atrás y para cuando lo hacíamos, que se puede demorar una hora, la luz y el viento ya habían cambiado.



¿Qué caracteriza a James Marsh como director?



Él es brillante, extraordinariamente comprometido y muy colaborador. A veces creo que ambos pasamos por un agujero de conejo, hablando de ideas y tratando de resolver conflictos en términos de contar historias y lo que es posible, lo que es importante y lo que se tiene que sacrificar. Parecía dar la bienvenida a esa colaboración. Encontré que la asociación con James es la perfecta para una historia como esta. Una vez que estuve solo frente a la cámara, se convirtió en una especie de nexo del cual yo era muy dependiente. No solo éramos nosotros dos, obviamente, era nuestra relación no solo con la cámara, no solo con el sonido, sino también con los marineros, ya que son los expertos. Creo que una cosa es tener ideas muy claras sobre lo que quieres hacer, otra cosa es tener eso unido a la flexibilidad porque a menudo se excluyen entre sí.

