Cofundador del Festival de Sundance, a prisión por abusar de una menor

El director y productor Sterling Van Wagenen, que fundó junto al legendario actor Robert Redford el prestigioso Festival de Cine de Sundance, acaba de ser condenado a prisión por haber abusado de una menor de edad.

Según la revista 'Time', Van Wagenen ya se había declarado culpable en abril pasado, durante la audiencia inicial, de haber manoseado a una joven en dos ocasiones, entre el 2013 y el 2015. El cineasta deberá pagar una condena en la cárcel mínimo de seis años, y máximo de por vida.



El juez Robert Griffin, que dictó la sentencia, aseguró que espera que la junta de libertad condicional, que debe evaluar el tiempo de condena que cumplirá el cineasta, mantenga a Van Wagenen en prisión más tiempo del mínimo de seis años.

Griffin además destacó la actitud de la víctima de denunciar los hechos. "Hiciste lo correcto y no eres responsable de nada de lo que pasó ni de lo que va a pasar", aseguró el juez durante la audiencia final, que se realizó en la ciudad de Salt Lake City.



En la audiencia, la hermana de la víctima leyó una carta en la que la joven aseguraba que creía fuertemente que Van Wagenen solo estaba "desgarrado" por el hecho de haber sido descubierto.



El cineasta, que se había declarado culpable de dos cargos de abuso sexual para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del caso, dijo que cualquier disculpa que pidiera en ese momento sería insignificante y que "sentía muy profundamente" las consecuencias de lo que había hecho.



Aunque fundó el festival con Redford, Van Wagenen no hace parte de la organización del evento desde hace más de 20 años. Además de su trabajo como productor, también era profesor de cine de la Universidad de Utah.



Antes de renunciar a ese cargo, recibió una denuncia de un hombre que aseguró que lo había acosado cuando era un menor de edad, aunque no se levantó una denuncia formal.