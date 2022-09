Terry Silver estaba cansado de ahogarse en el éxito y de contar billetes. Tenía el pelo desordenado y vivía sin mayores emociones, solo con el rutinario ejercicio de amasar una fortuna, hasta que una pequeña escuela de karate le dio un nuevo motivo para vivir y convertirse en ‘el malo de la película’.



Ahora reaparece con un nuevo peinado y una sonrisa malévola tras asumir su rol de antagonista en la quinta temporada de Cobra Kai, que actualizó la historia de la saga cinematográfica de Karate Kid, en Netflix.

Los que han seguido la trama saben que se trata del conflicto de dos cincuentones que se reencuentran tras haber peleado en un campeonato de artes marciales en su adolescencia.



Sus vidas, sus temores y, sobre todo, sus contradicciones, confluyen en un eterno tire y afloje al que se suman los conflictos que viven sus hijos y una nueva generación que encuentra en el karate una manera de abrirse al mundo.



Una receta argumental que dio sus frutos e hizo que la otra parte de esa nueva generación (la que estaba detrás de la pantalla) se interesara en la tensión de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) y en su batalla por acabar con Cobra Kai, el dojo que dio pie a todo el caos que maneja la serie.



En ese contexto apareció el año pasado el personaje de Silver, quien decide apoderarse del lugar, crear una franquicia y amplificar esa idea con la que han tenido que lidiar los otros implicados. En el karate no hay piedad.



Y las cosas le salen bien al tipo y ahora es el mayor enemigo de LaRusso y Lawrence, que tendrán que unir fuerzas (como en las anteriores temporadas) para frenar a un oponente más peligroso, millonario y manipulador. “Esto ha sido en realidad un regalo, es como una bendición para mí”, dice Thomas Ian Griffith, el actor que interpreta a Silver.



Griffith tiene unas gafas gruesas, el pelo más corto y una mirada bondadosa, lo que demuestra que frente a las cámaras está haciendo bien su trabajo: se hace odiar, tal vez más que cuando apareció con ese personaje en la tercera película de Karate Kid, en 1989, y trataba de destruir emocionalmente al héroe Daniel LaRusso.



Su retorno en la serie fue aplaudido el año pasado por los fanáticos de los filmes, pero quizá no se esperaban que fuera a tener un papel tan importante en el nuevo ciclo de la apuesta de Netflix.



“Silver fue mi primer papel en el cine, era el arquetipo del chico malo de finales de los ochenta, y ser capaz de traerlo de vuelta en Cobra Kai de una manera más realista y entenderlo un poco más ha sido una gran oportunidad para mí como actor. A eso hay que sumar que es un fenómeno; no suelo pensar en el impacto de las producciones que hago, pero con esta pude ver la reacción de una gran cantidad de fanáticos y la emoción en los ojos de mis hijos”, le contó a EL TIEMPO el actor de 60 años.



En Karate Kid III fue un sensei loco, inmaduro y adicto a las drogas; pero en Cobra Kai es un empresario rehabilitado, frío y calculador que necesita una inyección de adrenalina emocional, con un poco de ambición, para dar un nuevo sentido a su vida. Pero los viejos demonios reaparecen cuando se reencuentra con su alumno y con las artes marciales.



“Él ha sido un luchador, peleó en Vietnam y lidió con los traumas de la guerra, entonces, ¿cómo sobrevives a toda esa locura, cómo atraviesas ahora todos los desacuerdos y las divisiones que ahora plantea la serie?, así que él pone su foco en todo eso y lo hace funcionar para su beneficio”, explica Griffith.



En Cobra Kai se enseña un tipo de karate incorrecto y brutal que ha crecido como espuma entre los chicos de una zona de Los Ángeles (EE. UU.), mientras Daniel LaRusso y Johnny Lawrence pelean, lidian con la difícil tarea de ser padres y ven su vida desmoronarse un poco por culpa del pasado y de esa pequeña escuela de combate que ahora parece una franquicia del mal.



“Me ha sorprendido cómo mucha gente está conectada con mi personaje y hasta lo quieren un poquito, pero en realidad Terry Silver representa una de las partes más importantes e intrincadas de la nueva temporada. Él es quien impulsa los retos que enfrentan los protagonistas y tiene todo para acabar con sus planes”, revela.



“Rescata algo que conectó muy bien con las películas de Karate Kid, Cobra Kai cuenta una buena historia de perdedores: al que no le queda fácil encajar o conectar, al que ha sufrido y tiene una vida llena de problemas, o al que no ha cerrado un ciclo”, explica el actor.



“Es cierto que ahora tenemos a estos nuevos chicos con los que la audiencia más joven se puede identificar, pero el centro de todo es el manejo de las emociones. A veces ríes, otras lloras y en otras estás viendo una gran pelea”, reflexiona Thomas Ian Griffith, que podría dar una gran sorpresa en esta temporada y, a pesar de estar metido en un juego de redención de perdedores, puede sentirse como un ganador en Cobra Kai.