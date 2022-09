Los seguidores de la producción Cobra Kai están listos para la temporada 5 de esta serie, que se lanzará el 9 de septiembre por Netflix.

A continuación, algunos aspectos de la nueva temporada:



- A Terry Silver lo acompañarán ahora la surcoreana Kim Da-Eun y el malvado de Karate Kid III, Mike Barnes.

-Ahora, Daniel Larusso se unirá a su ex rival Chozen Toguchi y su fin es enfrentar las amenazas a los jóvenes en las calles.



- Johnny Lawrence y su hijo se van a México a ver a Miguel, que se fue a ese país a buscar a su verdadero padre.

- Esta nueva temporada tendrá 10 capítulos.