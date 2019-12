Clint Eastwood adora las historias de David contra Goliat

Clint Eastwood se le ha metido en la cabeza contar historias de héroes más cercanos a la gente común.

Lo hizo en la película 15:17 Tren a París, en la que recreó la historia real de tres soldados estadounidenses que evitaron un ataque terrorista durante unas vacaciones en Francia.



Ahora, Eastwood decide retomar la fórmula con la producción El caso de Richard Jewell, que se estrena mañana en las salas de cine del país.



La trama gira en torno a un guardia de seguridad que reportó un bomba durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y consiguió evitar una catástrofe, pero que luego pasó de ser un héroe a convertirse en el principal sospechoso del hecho.



Un drama con visos de suspenso es la mezcla que el director propone como arco argumental, explorando la batalla legal del protagonista y una reflexión acerca de los primeros juicios de valor del público que se gestan ante una situación extrema y las consecuencias de esas reacciones.



Lo que comenzó como un acto desinteresado terminó en una persecución implacable desde diferentes flancos contra el protagonista de la historia. Las autoridades, la prensa y la opinión pública en general fueron, en algunos casos, juez y verdugo de Jewell.



“A menudo vemos historias de personas poderosas que son acusadas de algo, pero tienen dinero, consiguen el abogado correcto y escapan a la justicia”, dice.



“Me atrajo la historia de Richard Jewell porque era el hombre común, la persona normal. Nunca fue procesado, pero fue perseguido en todos los sentidos. Había esta prisa por juzgarlo para acusarlo, y él no tenía ningún poder para escapar de eso”, agregó el director en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

¿Tenía en la cabeza esa historia desde antes?



Antes de trabajar en la película no recordaba demasiado los detalles. No puedo pensar en dónde estaba en ese momento, pero recuerdo cuando dijeron que tenían un guardia que encontró la bomba, que era un héroe y luego un sospechoso. Al leer la historia en el reportaje American Nightmarel. The Ballad of Richard Jewell en la revista Vanity Fair y luego el guion, me pareció un tema realmente interesante y relevante para este momento.



¿Qué reflexionó?

Que entonces, como ahora, las personas son muy rápidas para juzgar sin pensar en las consecuencias.



¿Y qué le intrigó de Jewell?



Que era un tipo que estaba obsesionado con ser un oficial de policía y con el cumplimiento de la ley, ese era su sueño. Claro, era simplemente un guardia de seguridad, pero fue lo suficientemente inteligente como para descubrir, en realidad por intuición, la bomba. Muchos pensaron que estaba loco, y la historia evolucionó a la idea de un hombre contra el mundo.



La película es trágica y conmovedora, y a veces injusta...



Es una historia humana acerca del pequeño contra el más grande: David contra Goliat.

El actor Paul Walter Hauser asume el reto de ser Richard Jewell. ¿Qué lo hizo perfecto para el papel?



Fue nuestra única opción, y para él fue una gran oportunidad de ser el protagonista de una película y realmente lo aprovechó. Aprendió todo lo que pudo sobre Jewell. Lo escuchó en los carretes de noticias y demás, y eso realmente lo deprimió.



Esta es la película número 38 en su carrera como director, ¿cuál es la mayor satisfacción o placer para usted cuando dirige?

​

La mayor satisfacción es cuando haces una escena y sale de la manera que querías, o tenía los sentimientos que querías.



¿Qué le gustaría que a la audiencia le quede de la película?



Quiero que vean qué es una tragedia y que vean cómo las cosas pueden salir mal y mucha gente puede sufrirla, porque las personas siempre están cubriendo sus errores y eso no siempre es lo correcto.



Varios de sus proyectos exploran diferentes tipos de héroes

​

Sí, todos son diferentes. Eso es lo que pasa con los héroes de la vida real, todos son diferentes porque la vida les arroja cosas distintas. Pero todos dan un paso al frente y eso es lo que tienen en común.



Usted conoció a la familia de Richard Jewell, ¿cree que están amargados con lo que le pasó?

No. Pero creo que todos pensaron que era bueno que estuviéramos haciendo la historia, porque es un homenaje a Richard, quien se fue hace mucho tiempo. Solo vivió hasta los 44 años.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET