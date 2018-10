El homenaje de Claudia Bahamón a las mujeres con cáncer de seno

Claudia Bahamón no se rapó, pero con una técnica de maquillaje parece que se hubiera quitado su reconocida y bonita melena rubia.

Lo que sí hizo con este aparente rapado, que tiene mucho de realismo, como se aprecia en el video, fue homenajear a las mujeres con cáncer de seno, especialmente a su amiga de infancia, Elsa María, quien hace cuatro años fue diagnosticada y hoy está sana.



Por ese motivo, la presentadora decidió aparentar estar calva y de este modo apoyar a todas las mujeres que sufren de este mal, que según algunas cifras, causó la muerte de 2.055 mujeres en Colombia en el 2015 y más de 500.000 en el mundo ese mismo año.

“Llora si te da la gana, date tiempo y espacio para entender que es normal lo que sientes, ya pasará. Rodéate de gente que te dé amor. Nunca olvides que tu enfermedad no eres tú sino una pequeña parte de ti”, dice el mensaje.



“Hoy desde mi corazón te envío luz y energía positiva. Así como le sucedió a Elsa, lo superarás, te acercarás más a Dios, agradecerás más seguido, serás más optimista para luchar y para vivir plenamente, resurgirá una versión de ti misma a la que amarás, respetarás y consentirás como nunca. Encontrarás un nuevo significado a tu vida. Verás un mundo conciliador. Te darás cuenta de que esta situación ha sacado lo mejor de ti y te ha hecho crecer”, sigue el mensaje.



Y lo finaliza con una solicitud para las mujeres: “Si no has pasado por esto, ¡hazte el auto-examen!”.

CULTURA