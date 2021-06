Claudia Bahamón: ‘Soy buena aprendiz en la cocina’

Claudia Bahamón es tan famosa o más que la mayoría de los participantes de MasterChef Celebrity, el programa de RCN que comenzó el sábado pasado y es la apuesta de fin de semana del canal, “pero pese a que somos reconocidos, hemos llevado caminos diferentes”.

Sin embargo, en esta ocasión hay varios reencuentros: “Está Catalina Maya –una de sus mejores amigas–, y es un reto tenerla ahí”, dice.



“También Carlos ‘Pity’ Camacho, que era muy amigo de mi papá (Germán Bahamón, fallecido en noviembre del 2019), una persona con la que hay una conexión especial, y Gregorio Pernía, a quien entrevisté hace muchos años. De resto, todos son conocidos, pero nuevos para mí”, cuenta la presentadora.



Pero, para Bahamón, lo más importante es que tanto para ella como para el público es una forma de “conocer su lado humano, por fuera de ese rol de músicos, comediantes o actores. Eso es lo que al final me gusta de la competencia, que es una oportunidad de saber cómo son estas personas de carne y hueso”.

Su reto como presentadora del programa, en el que ella es un sello especial, “es lograr transmitir ese amor que se vive en la cocina de MasterChef a través de las pantallas para que llegue a las casas de las personas y que nos vean desde el amor”.



Nacida en Neiva el 5 de enero de 1979, Claudia Bahamón se considera buena aprendiz culinaria. “Me gusta seguir las recetas”, hasta ahí. Y espera que los televidentes que no son aficionados a la cocina “tengan ganas de agarrar algo de la nevera e inventarse un plato. Como el programa es los fines de semana, puede llevar a que se retomen los planes familiares de sentarse en la mesa luego de cocinar y disfrutar”.



En esta temporada, además, hay una mayor “exaltación de los ingredientes de nuestra tierra, de los sabores de Colombia, del trabajo de los campesinos, entendiendo algo de manera especial y es que tenemos que darle valor hasta al último grano y gramo de comida. No podemos acrecentar la crisis alimentaria del país, y nuestra principal responsabilidad es reducir los desperdicios de alimentos, que son de 9,7 millones de toneladas al año. Este es un mensaje muy potente y uno de los principales del programa”.



Esta temporada de MasterChef Celebrity se empezó a grabar el año pasado, pero por la pandemia debieron suspenderse las jornadas, que se retomaron luego de varios meses y con todos los protocolos.



Después de tanta espera para finalizar las grabaciones, así como la pandemia y el momento social tan difícil que atraviesa el país, son los motivos, según la presentadora, para ver el programa. “Son dos horas el sábado y dos el domingo que pueden dar una luz distinta y también muchos aprendizajes”.



Claudia Bahamón también es reconocida por buscar una vida saludable. De hecho, tiene la página Be Cla, en la que hay pódcast, blog y productos, todos de tendencia natural.



Abanderada de la buena alimentación, dice que con concursantes del programa, como la actriz Viña Machado, está de acuerdo. “Ella decía que cuando hablamos de comida saludable tenemos un concepto errado sobre que es fit y para mantener figura. Es la que está llena de nutrientes, hecha con ingredientes de nuestra tierra y que comemos en buenas proporciones”.

Casada con el cineasta Simón Brand, tiene dos hijos, Samuel y Luca, de 13 y 10 años, ambos nacidos en Estados Unidos pero amantes de sus raíces colombianas, algo que su mamá les ha enseñado con el amor y la dulzura que la caracterizan.



“Sus abuelos son colombianos, el país es su esencia y los valores no se pueden perder. Esas son cosas que se aprenden por repetición, así como ser afectuosos, darse abrazos, agradecer, saludar a todas las personas”.



Claudia Bahamón cuenta también que cuando llega a Neiva lo hace con una emoción muy grande.



“Pisar la casa de mis papás, la misma desde que yo era pequeña, me llena el corazón. Así como la finca familiar, un lugar sagrado donde entre todos plantamos 14.000 árboles y donde hay un hotel con cabañas para que la gente vaya a desconectarse, descansar, ver las estrellas en las noches, vivir el bosque y la naturaleza”.

Una cocina con mucho humor y también amor

Frank el ‘Flaco’ Martínez, comediante de Medellín, es tal vez el menos conocido entre los participantes de MasterChef Celebrity. Su relación con la cocina es casi nula; por eso, a la primera preparación que les hizo a los jurados le puso ‘Mi Dios es muy grande’.



Con él llegaron otros comediantes, Liss Pereira, Diego Camargo y Freddy Beltrán, así como los actores Carlos ‘Pity’ Camacho, Julio Sánchez Cóccaro, Viña Machado, Carla Giraldo, Ernesto Calzadilla, Emmanuel Esparza, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, Lorna Cepeda, Mario Espitia y Ana María Estupiñán; la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, la modelo Catalina Maya, las cantantes Marbelle y Francy, Lucho Díaz, exconcejal de Bogotá.



Bahamón dice que se encontró con 20 seres humanos muy dulces y maravillosos, como Marbelle y Gregorio Pernía. “Ambos son muy fuertes. Marbelle por su canciones y Gregorio por sus personajes, pero su calidad humana es impresionante, muy distintos a esa imagen que dan con sus trabajos”.



Anoche quedaron 19 participantes en la cocina de MasterChef Celebrity, en la que los jurados, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, colombianos, y el chileno Chris Carpentier, llevarán a los concursantes un paso más allá: dejar de ser, la mayoría, los que lavan los platos.



La eliminada fue Francy, la gran cantante popular.

